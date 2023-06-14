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MLB／大谷單場雙響砲 美聯20轟全壘打王

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷單場雙響砲，圖為第5局炸裂追平陽春砲，當下霸氣甩棒。 美聯社
大谷單場雙響砲，圖為第5局炸裂追平陽春砲，當下霸氣甩棒。 美聯社

面對美聯西區領先的遊騎兵隊，大谷翔平近期火燙的打擊手感燒得更旺，昨天第7局敲追平陽春砲、延長12局敲超前兩分砲，幫助天使隊以9：6在4連戰旗開得勝，單場雙響砲後，更以20轟站上美聯全壘打榜領先。

大谷此役4打數敲出2安打都是全壘打，加上1支高飛犧牲打，貢獻4分打點。

這兩轟都很關鍵，第7局在天使4：5落後時掃出陽春砲追平戰局，天使9到11局攻勢都以三上三下收場，當戰線進入第12局時，再度給了大谷當英雄的機會，一棒敲出兩分砲燒起天使氣勢。

12局是否考慮故意保送大谷？遊騎兵教頭波奇表示，當時要碰到一位非常優秀的左打（大谷）和一位非常優秀的右打（楚奧特），當時投手丘上是左投雷根斯，「如果我授意要他保送，或許事後來看結果會不同，但當時希望他面對大谷拿下重要的出局數，保送楚奧特。」

大谷幾乎以一人之力幫助天使贏球，讓教練、隊友都愈來愈崇拜。大谷表示，碰上美西龍頭遊騎兵，讓他更想贏。

大谷本季第19、20轟相繼出爐，先追平、再超越洋基賈吉，站上美聯單獨領先。

天使 遊騎兵 楚奧特 大谷翔平 賈吉 洋基

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