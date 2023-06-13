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MLB／台裔費爾柴爾德站穩紅人外野 今砲轟塞揚強投葛蘭基

聯合新聞網／ 綜合報導
費爾柴爾德敲出本季第3轟。 法新社
費爾柴爾德敲出本季第3轟。 法新社

響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）近期狀態火熱，成為新人王大熱門。另一位台裔好手紅人隊費爾柴爾德（Stuart Fairchild）今天也展現長打火力，砲轟前塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke），紅人則在延長賽以5：4險勝皇家。

費爾柴爾德今天擔任第八棒，鎮守左外野，3局上相中葛蘭基偏高的速球，將球轟出中外野大牆。這是他本季第3轟，擊球初速達103.4英里，距離421英尺。

9局上紅人以4：3領先，不過皇家明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）轟出陽春砲，將比賽拖入延長賽。10局上紅人隊英帝亞（Jonathan India）擊出三壘方向滾地球，三壘跑者回本壘被判出局，但紅人提出挑戰後，成功改判，最後就靠這1分險勝。

費爾柴爾德去年陸續效力水手、巨人及紅人，他去年球季在紅人獲得99打席數，繳出打擊率2成79、5轟的優異成績。他今年打擊表現雖有下滑，但仍獲得穩定上場時間，目前已出賽60場、獲得175打席，打擊率2成30，貢獻3轟、20分打點及7次盜壘成功。

紅人

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