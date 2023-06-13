MLB／隊友拆彈不成 狂威中繼失分吞本季第2敗

費城人今天以8：9不敵響尾蛇，前中職洋投狂威（Dylan Covey）中繼1.1局失2分，吞下本季第2敗，防禦率上升到7.71。

狂威本月11日面對道奇，主投1局送出2次三振無失分，他今天在5局下登板，投出1保送後安全下庄。6局下狂威連被敲2安打，接著對手擊出高飛犧牲打，失掉第1分。

狂威在一壘有人時被換下場，由瓦斯奎茲（Andrew Vasquez）上場拆彈，結果瓦斯奎茲先送卡洛爾（Corbin Carroll）上壘，又被老將隆戈利亞（Evan Longoria）敲出三分砲，狂威成敗投候選人。

響尾蛇最終8：9輸球，狂威承擔敗投，他今天主投1.1局被敲2安、送出2次三振、1次保送，失掉2分。狂威賽後自責分率上升到7.71，每局被上壘率1.79。