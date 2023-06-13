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MLB／卡洛爾打太好被觸身球？響尾蛇教頭暴怒引板凳清空
響尾蛇今天以9：8險勝費城人隊，比賽中卻出現板凳清空大場面，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）1局和3局下兩度遭觸身球伺候，教頭羅夫洛（Torey Lovullo）見到子弟兵被砸第2次，當下衝進場和主審爭執，後續引發兩隊板凳清空。
費城人先發左投史崔姆（Matt Strahm）首局一顆92.9英里伸卡球砸中卡洛爾，3局下再用93.8英里伸卡球招呼他，擦到左前臂。羅夫洛按耐不住情緒，走進場替卡洛爾討公道，他和主審爭執一段時間後，費城人捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）也加入戰局，這讓羅夫洛更加氣憤，引發雙方板凳清空。
羅夫洛最終遭驅逐出場，他賽後受訪時直言，「這是我的工作」。響尾蛇在該局打回2分，4局下響尾蛇第二棒李維拉（Emmanuel Rivera）敲出1分打點一壘安打，卡洛爾再掃出三壘安打，將比分追成5：5平手。
6局下響尾蛇打下4分大局，包括老將隆戈利亞（Evan Longoria）的三分砲。不過費城人持續追趕，瑞爾穆托9局上敲出二壘安打，達成「完全打擊」，史托特（Bryson Stott）再擊出安打把瑞爾穆托送回本壘，但最後一棒克萊門斯（Kody Clemens）遭三振，費城人終場仍以8：9惜敗。
卡洛爾今天3打數2安打，挨2次觸身球，1分打點，賽後打擊率上升到3成13。瑞爾穆托僅用4打數就達成「完全打擊」，也是聯盟歷史第17位擁有這項成就的捕手。
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