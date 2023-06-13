MLB／大谷包辦追平與超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

大谷翔平一個人救全隊，今天先在第7局掃出追平陽春砲，延長12局再敲超前兩分砲，幫助天使以9：6擊敗遊騎兵隊，單場雙響砲也讓大谷一口氣追平再超越洋基隊賈吉（Aaron Judge），單獨站上美聯全壘打王。

天使今天在客場展開與遊騎兵隊的4連戰，大谷此役擔任第2棒、指定打擊，4打數敲出2安打都是全壘打，加上1支帶有打點的高飛犧牲打，貢獻4分打點。

天使打完前6局以4：5落後，大谷第7局面對遊騎兵第2任投手安德森（Grant Anderson），第1球是在好球帶9號位最外緣進壘的變速球，大谷未出棒、被判好球，面對第2顆92.9哩的伸卡，大谷掃向中外野，一出手就是眼神兇狠的霸氣甩棒，這是一發飛行距離459呎的大號全壘打。

大谷第9局遭到三振，兩隊以5：5進入延長賽突破僵局，天使在10、11局的攻勢都三上三下，第12局輪到大谷作為首位打者登場，第1球就將92.7哩的偏高卡特球掃成左外野兩分砲，瓦雷克（Chad Wallach）補上另一發兩分砲，奠定天使勝果。

WHO RUN THE WORLD?

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大谷本季第19、20轟相繼出爐，超越從6月4日之後就沒有出賽的賈吉（19轟），單獨站上美聯全壘打王，大聯盟全壘打王則是大都會隊阿隆索（Pete Alonso）的22轟。

此外，大谷連續三年完成投手100K、打者20轟，持續堆疊屬於自己的障礙。