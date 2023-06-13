快訊

太火爆！美國漢堡品牌「In-N-Out」快閃時間未到竟售完？網疑提早開賣

他上網檢舉馬路三寶「流程簡單到不行」會上癮 曝3案件超好舉發違規魔人

MLB／大谷包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

MLB／大谷包辦追平與超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平一個人救全隊，今天先在第7局掃出追平陽春砲，延長12局再敲超前兩分砲。 美聯社
大谷翔平一個人救全隊，今天先在第7局掃出追平陽春砲，延長12局再敲超前兩分砲。 美聯社

大谷翔平一個人救全隊，今天先在第7局掃出追平陽春砲，延長12局再敲超前兩分砲，幫助天使以9：6擊敗遊騎兵隊，單場雙響砲也讓大谷一口氣追平再超越洋基隊賈吉（Aaron Judge），單獨站上美聯全壘打王。

天使今天在客場展開與遊騎兵隊的4連戰，大谷此役擔任第2棒、指定打擊，4打數敲出2安打都是全壘打，加上1支帶有打點的高飛犧牲打，貢獻4分打點。

天使打完前6局以4：5落後，大谷第7局面對遊騎兵第2任投手安德森（Grant Anderson），第1球是在好球帶9號位最外緣進壘的變速球，大谷未出棒、被判好球，面對第2顆92.9哩的伸卡，大谷掃向中外野，一出手就是眼神兇狠的霸氣甩棒，這是一發飛行距離459呎的大號全壘打。

大谷第9局遭到三振，兩隊以5：5進入延長賽突破僵局，天使在10、11局的攻勢都三上三下，第12局輪到大谷作為首位打者登場，第1球就將92.7哩的偏高卡特球掃成左外野兩分砲，瓦雷克（Chad Wallach）補上另一發兩分砲，奠定天使勝果。

大谷本季第19、20轟相繼出爐，超越從6月4日之後就沒有出賽的賈吉（19轟），單獨站上美聯全壘打王，大聯盟全壘打王則是大都會隊阿隆索（Pete Alonso）的22轟。

此外，大谷連續三年完成投手100K、打者20轟，持續堆疊屬於自己的障礙。

天使 遊騎兵

延伸閱讀

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

MLB／趕進度！大谷翔平連兩天炸裂 18轟只差賈吉1支了

MLB／撞開道奇護網 洋基賈吉摔進傷兵名單

MLB／那一撞讓賈吉踢傷腳趾 教頭呼籲道奇重視球場安全

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

大谷翔平在全壘打榜上持續進擊，今天在第5局炸裂追平陽春砲，本季第19轟出爐，追平人還在傷兵名單的賈吉（Aaron Jud...

MLB／張育成歸隊再緩緩 下周重啟復健賽、6月底返大聯盟

張育成的復健賽兩度因二度傷害喊停，紅襪原本期望他在今天歸隊，只能推遲計畫，紅襪官網對他的預測歸期已經延後到6月底、7月初...

MLB／來自未來的留言？美記者稱卡洛爾「奪生涯首座新人王」

響尾蛇隊台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll）生涯首度獲得單周最佳球員，「今日美國」記者奈登賈爾（Bob N...

MLB／今年復出和林子偉當隊友 38歲老將墨菲獲天使小聯盟約

2015年國聯冠軍賽MVP墨菲（Daniel Murphy）今年復出加盟獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），和台灣好手林子偉當隊友。今天長島鴨總管宣布，墨菲和天使隊簽下小聯盟合約，

MLB／明星賽第一階段投票 亞古納、大谷翔平暫居兩聯盟冠軍

大聯盟明星賽將在台灣時間7月12日於水手隊球場開打，日前展開票選活動，官網今公布各個守位目前的投票情況。 第一階段投票將在台灣時間6月23日凌晨3點結束，本階段兩聯盟最高票者將直接得到明星賽先發

MLB／大都會重砲阿隆索受傷 簽前全壘打王沃特當備案

大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）日前遭觸身球擊中手腕，預計將缺陣3到4週，大都會也尋找好備案，將和前全壘打王沃特（Luke Voit）簽下小聯盟約，他明天將先前往3A報到。 沃特20

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦