MLB／大谷工作量增加坦言有點累 天使教頭：會制定計畫

大谷翔平近期投球表現不穩定，他承認最近身體有點疲累。對此，天使教頭尼文（Phil Nevin）不感到擔心，他也透露球隊接下來的計畫。

大谷近2戰投11局掉8分，防禦率上升到3.43。當被問到是否和投球計時器或更頻繁出賽有關，大谷坦言，「與過去兩年相比，我的投球頻率更高，因此有時候會感到疲憊。不過整體來說我的感覺很好且健康，我們的目標是保持健康到球季結束。」

天使教練團也決定讓大谷多休幾天，原定明星賽前7月9日的先發將往後延，官網指出大谷可能在12日的明星賽投球，但比較像是牛棚練投。

尼文認為該計畫能讓大谷在下半季前稍微休息，目前還沒決定明星賽後如何使用大谷，可能會讓大谷投一休六，必要時會有多一天休息。

針對大谷疲勞的言論，尼文不感到擔心，「我們會制定計畫。我認為大谷的意思是，他在比賽中感到疲憊。他增加用球數解決打者，這點讓他有點累，這和比賽當下有關，不一定他整個球季的狀態。」

《每日鏡報》報導指出，大谷這2年橫掃球使用頻率越來越高，快速指叉球使用率從2021年的18.1%降到7.3%，直球從44%降到27%，而且直球均速降到94.6英里，該報導認為，這和大谷工作量增加、累積疲勞有關。