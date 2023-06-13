MLB／今年復出和林子偉當隊友 38歲老將墨菲獲天使小聯盟約

2015年國聯冠軍賽MVP墨菲（Daniel Murphy）今年復出加盟獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），和台灣好手林子偉當隊友。今天長島鴨總管宣布，墨菲和天使隊簽下小聯盟合約，將先前往3A報到。

現年38歲的墨菲曾3度入選明星賽，2度拿下國聯銀棒獎，2015年幫助大都會隊闖進世界大賽，拿下國聯冠軍賽MVP，可惜最終1比4不敵皇家隊。

墨菲上次出賽是2020年9月27日，他該年效力洛磯隊只獲得132打席，攻擊指數.608，創職業生涯最差表現，他也在2021年1月宣告退休。

墨菲今年3月決定復出，他在長島鴨出賽37場比賽，打擊三圍.331/.410/.451，累積2支全壘打、19分打點。