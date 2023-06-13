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MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

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MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
在第5局炸裂追平陽春砲，本季第19轟出爐，當下霸氣甩棒。 美聯社
在第5局炸裂追平陽春砲，本季第19轟出爐，當下霸氣甩棒。 美聯社

大谷翔平在全壘打榜上持續進擊，今天在第5局炸裂追平陽春砲，本季第19轟出爐，追平人還在傷兵名單的賈吉（Aaron Judge），並列美聯全壘打王。

天使今天在客場展開與遊騎兵隊的4連戰，大谷此役擔任第2棒、指定打擊，前3打席依序為一壘方向滾地球出局、四壞保送、高飛犧牲打帶1分打點。

天使打完前6局以4：5落後，大谷第7局面對遊騎兵第2任投手安德森（Grant Anderson），第1球是在好球帶9號位最外緣進壘的變速球，大谷未出棒、被判好球，面對第2顆92.9哩的伸卡，大谷掃向中外野，一出手就是面露凶光的霸氣甩棒，這是一發飛行距離459呎的大號全壘打。

大谷本季第19轟出爐，追平從6月4日之後就沒有出賽的賈吉，並列美聯領先，大聯盟全壘打王則是大都會隊阿隆索（Pete Alonso）的22轟。

賈吉 天使

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