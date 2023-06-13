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MLB／來自未來的留言？美記者稱卡洛爾「奪生涯首座新人王」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
響尾蛇隊台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll）生涯首度獲得單周最佳球員 美聯社
響尾蛇隊台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll）生涯首度獲得單周最佳球員 美聯社

響尾蛇隊台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll）生涯首度獲得單周最佳球員，「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）的留言，寫著「贏得生涯首座年度新人王」，且超過3小時未見修正，引起球迷更多討論，究竟是筆誤或是另有深意？

大聯盟今天公布上周最佳球員，兩聯盟都由菜鳥獲獎，國聯為卡洛爾，美聯則是金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson），兩人同為2019年選秀梯次，卡洛爾為首輪上榜，韓德森則是第二輪被挑中。

卡洛爾上周22打數敲出11安打、打擊率5成，包括3發全壘打、1支三壘打、2支二壘打，貢獻8分打點、跑回9分，另有3盜，單周就有3場3安打以上的好表現。

響尾蛇總教練總教練羅夫洛（Torey Lovullo）透露，今天打電話給卡洛爾道賀時，他只是回應「謝謝，感謝上帝，兩點見」，他稱讚卡洛爾從不滿足於現狀，不浪費每一天努力讓自己更好。

卡洛爾生涯首奪單周最佳球員，奈登賈爾的留言卻是：「響尾蛇菜鳥卡洛爾贏得生涯第一座年度新人王（1st Rookie of the Year award），與他一起獲獎的是同為菜鳥的金鶯隊韓德森。」第二段則是「下一站：在他家鄉西雅圖舉辦的全明星賽」。

響尾蛇隊台美混血新秀卡洛爾生涯首度獲得單周最佳球員，「今日美國」記者奈登賈爾的留言，寫著「贏得生涯首座年度新人王」，引起球迷更多討論，究竟是筆誤或是另有深意。圖／截圖自推特
響尾蛇隊台美混血新秀卡洛爾生涯首度獲得單周最佳球員，「今日美國」記者奈登賈爾的留言，寫著「贏得生涯首座年度新人王」，引起球迷更多討論，究竟是筆誤或是另有深意。圖／截圖自推特

底下留言充滿不少問號，「連明星周都還沒到已經確定新人王？」「投票結束了？」「看看這則留言多久會刪掉？」「所以他計畫要拿幾次新人王？」「史上贏得最多次新人王的球員是誰？」或是這是來自未來的留言？有球迷就順勢問起：「Bob，哪隊贏得了世界大賽？」

卡洛爾 響尾蛇 明星賽

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