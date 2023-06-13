MLB／明星賽第一階段投票 亞古納、大谷翔平暫居兩聯盟冠軍

大聯盟明星賽將在台灣時間7月12日於水手隊球場開打，日前展開票選活動，官網今公布各個守位目前的投票情況。

第一階段投票將在台灣時間6月23日凌晨3點結束，本階段兩聯盟最高票者將直接得到明星賽先發資格，人氣王外的內野守位前2名、外野手前6名將進入投票最後階段。

美聯人氣王為天使日籍球星大谷翔平，他在指定打擊位置獲得92萬4182張選票，國聯則是勇士外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.），他拿下108萬6537票。

The first All-Star ballot update is in and these guys are leading the pack!



Keep voting for your favorites ➡️ https://t.co/AOTyLAg5Kr. pic.twitter.com/WtdbWhxjrC — MLB (@MLB) 2023年6月12日

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