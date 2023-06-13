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MLB／明星賽第一階段投票 亞古納、大谷翔平暫居兩聯盟冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟今公布明星賽各個守位第一階段的投票情況。 美聯社、法新社
大聯盟今公布明星賽各個守位第一階段的投票情況。 美聯社、法新社

大聯盟明星賽將在台灣時間7月12日於水手隊球場開打，日前展開票選活動，官網今公布各個守位目前的投票情況。

第一階段投票將在台灣時間6月23日凌晨3點結束，本階段兩聯盟最高票者將直接得到明星賽先發資格，人氣王外的內野守位前2名、外野手前6名將進入投票最後階段。

美聯人氣王為天使日籍球星大谷翔平，他在指定打擊位置獲得92萬4182張選票，國聯則是勇士外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.），他拿下108萬6537票。

投票連結點這

明星賽各守位領先者

一壘

美聯：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）、迪亞茲（Yandy Diaz，光芒）

國聯：弗里曼（Freddie Freeman，道奇）、阿隆索（Pete Alonso，大都會）

二壘

美聯：塞米恩（Marcus Semien，遊騎兵）、亞土維（Jose Altuve，太空人

國聯：阿拉斯（Luis Arraez，馬林魚）、奧比斯（Ozzie Albies，勇士）

三壘

美聯：查普曼（Matt Chapman，藍鳥）、容恩（Josh Jung，遊騎兵）

國聯：亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）、萊利（Austin Riley，勇士）

游擊

美聯：比切特（Bo Bichette，藍鳥）、席格（Corey Seager，遊騎兵）

國聯：阿西亞（Orlando Arcia，勇士）、林多（Francisco Lindor，大都會）

捕手

美聯：拉契曼（Adley Rutschman，金鶯）、海姆（Jonah Heim，遊騎兵）

國聯：墨菲（Sean Murphy，勇士）、史密斯（Will Smith，道奇）

指定打擊

美聯：大谷翔平（天使）、貝爾特（Brandon Belt，水手）

國聯：馬丁尼茲（J.D. Martinez，道奇）、哈波（Bryce Harper，費城人）

外野

美聯：賈吉（Aaron Judge，洋基）、楚奧特（Mike Trout，天使）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

國聯：亞古納（Ronald Acuna Jr.，勇士）、貝茲（Mookie Betts，道奇）、古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr，響尾蛇）

投票 太空人 西亞 史密斯

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