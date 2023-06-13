MLB／大都會重砲阿隆索受傷 簽前全壘打王沃特當備案

大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）日前遭觸身球擊中手腕，預計將缺陣3到4週，大都會也尋找好備案，將和前全壘打王沃特（Luke Voit）簽下小聯盟約，他明天將先前往3A報到。

沃特2020年縮水賽季效力洋基隊，出賽56場扛出22轟，奪下美聯全壘打王。不過沃特2021年因傷所困，出賽機會減少，2022年轉戰教士隊，季中又被交易到國民隊，整季累積22發全壘打，打擊率2成26。

由於近2年表現普通，加上守備能力不佳，沃特開季淪落到只能和釀酒人隊簽小聯盟約。沃特3月底跳出小聯盟約，和釀酒人重簽大聯盟約，本季74個打席，竟一支全壘打都沒打出，打擊率也只有2成21，釀酒人也決定在5月底釋出他。

大都會過去幾天用外野手坎納（Mark Canha）和新秀維恩托斯（Mark Vientos）分擔一壘防區，沃特加盟後有望得到一壘手出賽機會。