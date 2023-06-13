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MLB／張育成歸隊再緩緩 下周重啟復健賽、6月底返大聯盟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成的復健賽兩度因二度傷害喊停。 法新社
張育成的復健賽兩度因二度傷害喊停。 法新社

張育成的復健賽兩度因二度傷害喊停，紅襪原本期望他在今天歸隊，只能推遲計畫，紅襪官網對他的預測歸期已經延後到6月底、7月初。

張育成4月底因左手腕鉤狀骨折動刀，第一次展開復健賽時只打了1場就因傷處感到痠痛暫停，第二次打了3場再遇相同狀況，診斷後確認骨頭沒事，但傷口尚未完全癒合，今天也持續治療中。

紅襪官網報導，張育成由於動刀的左腕再次感到不適，第二次暫停復健賽，紅襪的期望是他能在下周重啟復健賽，歸隊日期也從最樂觀時的6月初一路延後，目前已修正為6月底、7月初。

此外，紅襪內野手史托瑞（Trevor Story）右肘動刀，復出尚無明確時程，但他自認在8月回歸游擊防區應無問題，「這是我的目標，我會朝這個方向努力。」若僅以指定打擊出賽，他評估甚至可在7月就回歸賽場。

紅襪 張育成

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