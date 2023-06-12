MLB／響尾蛇9上灌4分逆轉老虎 卡洛爾差全壘打達成完全打擊

響尾蛇今以7：5逆轉老虎，拉出一波5連勝，持續穩坐國聯西區龍頭。台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今繳出3安猛打賞，只差全壘打就能達成「完全打擊」。

卡洛爾今天擔任第二棒，首次打擊就擊出右外野深遠飛球，跑出三壘安打，可惜後續沒能得分。他接下來連2個打席都擊出飛球出局，8局上卡洛爾敲出二壘安打，隨後盜上三壘，並靠著隊友滾地球跑回1分。

A big cup of coffee and a Corbin Carroll triple was a great way to get things going this morning! ⚡️⚡️⚡️pic.twitter.com/EXZ1yf9dAP — Codify (@CodifyBaseball) 2023年6月11日

前8局打完老虎以5：3領先，9局上推派賽前防禦率只有1.37的佛利（Jason Foley）關門。不過響尾蛇卻展開大反撲，1出局、一二壘有人，卡洛爾擊出一壘安打，先追回1分。接著華克（Christian Walker）補上安打，老虎左外野手發生處理瑕疵，響尾蛇壘上2名跑者全回來，超前比數。

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隨後帕多摩（Geraldo Perdomo）再補刀，敲出帶有1分打點的安打，響尾蛇單局灌進4分，終場以7：5贏球。

擊出致勝安打的華克賽後解釋打擊策略，「我們知道佛利非常有壓制力，他的伸卡球會瘋狂地位移。我沒有想著把球擊往天空，而是嘗試把球擊強。」

卡洛爾在面對老虎三連戰中，14打數敲出6支安打，包含2發全壘打，目前打擊率已上升到3成08。響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）談到卡洛爾時表示，「我可以告訴你，現在他每次上場我都很期待。」