MiLB／前兄弟洋投麥力德重返美職體系 和紅人簽下小聯盟約
前中信兄弟隊洋投麥力德（Michael Mariot）本季轉戰美國獨立聯盟克利本鐵路工隊，據外媒「MLBTR」報導，他將轉戰紅人隊3A，雙方簽下小聯盟合約。
麥力德2014到2016年賽季陸續效力皇家和費城人隊，共累積44場出賽，防禦率5.98。他過去一度退休到星巴克工作，2021年復出加盟鐵路工，當年就曾獲得紅人合約。
麥力德去年效力費城人和老虎隊3A，8月來台加盟兄弟隊，出賽5場，防禦率2.95，最終在洋將大限前被註銷。
MLBTR指出，紅人隊近期投手傷兵不斷，亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）昨天也進入傷兵名單。麥力德今年在獨聯主投26.2局，送出29次三振、5保送，防禦率5.06，紅人為了增加陣容深度簽下他。
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