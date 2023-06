MLB／紅人大物克魯茲太誇張 軟弱滾地球掩護衝回致勝分

紅人隊21歲超級新人克魯茲(Elly De La Cruz)破壞力驚人,今天在紅雀隊主場幾乎爆滿觀眾的面前,徹底展現快腿功力,8局上跑回致勝分,幫助紅人4:3獲勝,贏得系列賽。

紅人作客聖路易,3連戰前兩戰打平,克魯茲昨天笑說,自己是全世界跑最快的人,今天果然就讓紅雀球員、現場42445名球迷吃驚不已。

Elly De La Cruz keeps giving the other team headaches pic.twitter.com/06gD3pCyKX

這位多明加好手7日登上大聯盟,打完對道奇、紅雀隊3連戰,幫助紅人取得4勝2敗,今天3打數2安打、被保送兩次,還有1次盜壘成功,讓紅雀傷透腦筋,嘗到對戰紅人2連敗。

克魯茲此役擔任4棒三壘手,3局上第2安攻下1分打點,幫助紅人追成2:2,6局上保送、盜壘,再靠史蒂芬森(Tyler Stephenson)安打掩護得分,又追成3:3平手。

關鍵8局上,克魯茲再獲保送,接著靠內野滾地球、捕逸攻占三壘,紅雀內野守備趨前防守,史蒂芬森揮出軟弱滾地球,紅雀游擊手迪隆(Paul DeJong)第一時間傳向本壘,但克魯茲快速衝刺,用頭部撲壘方式跑回超前分,成為紅人贏球大功臣。

「是的,我的速度快一些。」克魯茲說:「他們不想投球給我打,但讓我上壘,就有機會貢獻球隊,我站上壘包就能得分。」

克魯茲首局面對紅雀41歲投手韋恩萊特(Adam Wainwright),就靠快腿衝出內野安打,每秒平均31.2呎,8局上再展神技,也讓史蒂芬森攻下勝利打點,他說:「當我轉身看到克魯茲得分,真的嚇一跳,擁有讓人不可思議的天賦。」

Elly De La Cruz got a base hit.. TO THE FIRST BASEMEN LOL pic.twitter.com/qrbyhktviC