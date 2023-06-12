MLB／紅人大物克魯茲太誇張 軟弱滾地球掩護衝回致勝分

紅人隊21歲超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）破壞力驚人，今天在紅雀隊主場幾乎爆滿觀眾的面前，徹底展現快腿功力，8局上跑回致勝分，幫助紅人4：3獲勝，贏得系列賽。

紅人作客聖路易，3連戰前兩戰打平，克魯茲昨天笑說，自己是全世界跑最快的人，今天果然就讓紅雀球員、現場42445名球迷吃驚不已。

Elly De La Cruz keeps giving the other team headaches pic.twitter.com/06gD3pCyKX — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 11, 2023

這位多明加好手7日登上大聯盟，打完對道奇、紅雀隊3連戰，幫助紅人取得4勝2敗，今天3打數2安打、被保送兩次，還有1次盜壘成功，讓紅雀傷透腦筋，嘗到對戰紅人2連敗。

克魯茲此役擔任4棒三壘手，3局上第2安攻下1分打點，幫助紅人追成2：2，6局上保送、盜壘，再靠史蒂芬森（Tyler Stephenson）安打掩護得分，又追成3：3平手。

關鍵8局上，克魯茲再獲保送，接著靠內野滾地球、捕逸攻占三壘，紅雀內野守備趨前防守，史蒂芬森揮出軟弱滾地球，紅雀游擊手迪隆（Paul DeJong）第一時間傳向本壘，但克魯茲快速衝刺，用頭部撲壘方式跑回超前分，成為紅人贏球大功臣。

「是的，我的速度快一些。」克魯茲說：「他們不想投球給我打，但讓我上壘，就有機會貢獻球隊，我站上壘包就能得分。」

克魯茲首局面對紅雀41歲投手韋恩萊特（Adam Wainwright），就靠快腿衝出內野安打，每秒平均31.2呎，8局上再展神技，也讓史蒂芬森攻下勝利打點，他說：「當我轉身看到克魯茲得分，真的嚇一跳，擁有讓人不可思議的天賦。」

Elly De La Cruz got a base hit.. TO THE FIRST BASEMEN LOL pic.twitter.com/qrbyhktviC — Fuzzy (@fuzzyfromyt) June 11, 2023

克魯茲目前出賽6場，打擊率3成64（打數22、安打8支）、全壘打1支、打點4分、盜壘成功3次，已經為紅人跑回7分。