MLB／基襪鏖戰至延長賽 赫南德茲10局致勝安助隊險勝洋基

美國職棒大聯盟「基襪大戰」今天打得難分難解，波士頓紅襪內野手赫南德茲8局上跑回追平分，延長賽10局上打回致勝分，助球隊3比2氣走紐約洋基，2勝1敗拿下系列賽。

紅襪2局上靠著透納（Justin Turner）陽春砲先馳得點。洋基不甘示弱，2局下兩人出局後，崔維諾（Jose Trevino）揮出擊中二壘壘包改變彈跳路徑的幸運安打，送回得點圈兩名隊友，助洋基2比1超前。

紅襪屢攻不下，直到8局上才抓住機會。半局首棒打者赫南德茲（Enrique Hernandez）擊出穿越三游防線的滾地安打，趁洋基回傳內野漏接失誤跑上二壘，接著靠隊友犧牲觸擊上三壘，最後在杜蘭（Jarren Duran）內野滾地球護送下跑回追平分。

赫南德茲10局上再度將球擊穿三游防線，送回延長賽半局一開始自動進占得點圈的跑者。洋基下半局沒有斬獲，代打的菜鳥沃爾普（Anthony Volpe）遭再見三振，紅襪終場以1分之差贏球。

紅襪日籍打者吉田正尚4打數繳白卷，本週末打擊熄火，對洋基3場比賽11打數沒有安打，吞下2次三振。他在作客紐約前的12場比賽中，47打數敲出19支安打，打擊率4成04，是紅襪近況最佳打者之一。

不過，吉田正尚此役守備有精采演出。4局下，鎮守左外野的他判斷正確且迅速移位，行進間接住麥金尼（Billy McKinney）可能落在邊線附近形成安打的飛球，洋基攻勢隨之瓦解。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後表示，這次接球阻止洋基再添分數，十分關鍵。吉田正尚這週末打擊雖沒有建樹，但一直努力提升守備能力，在這場比賽展現成果。

紅襪先發投手貝約（Brayan Bello）主投7局，追平本季先發最長投球局數，僅被敲3支安打，失2分。雖無關勝敗，但24歲的他在柯拉眼中是致勝功臣之一。

柯拉提到，貝約不僅伸卡球投得好，此役變速球球速也比往常慢，兩者交替使用混淆對手，速差拉大更容易製造打者揮空。

洋基與紅襪這3戰都是低比分比賽，沒有一隊單場打超過3分，其中兩場以1分決勝負。洋基巨星賈吉（Aaron Judge）因右腳趾扭傷持續缺陣，全隊此役只擊出3支安打，4局下之後就沒有安打，打線熄火為敗戰主因。