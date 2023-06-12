MLB／洛磯關鍵2轟達914呎 瓊斯再見全壘打472呎破紀錄
洛磯隊今天在主場一度面臨3連戰被清盤的命運，最後兩局出現3轟攻下4分扭轉情勢，9局下25歲菜鳥左外野手瓊斯（Nolan Jones）轟出再見全壘打，飛行距離達472呎，這是大聯盟從2015年啟動Statcast系統以來，歷年最大號再見全壘打，洛磯終場5：4獲勝。
教士隊先發投手史奈爾（Blake Snell）投7局，只被揮出3支安打，飆出12次三振，唯一失分是1局下被托瓦（Ezequiel Tovar）轟出陽春砲，退場時3：1領先；但教士3名後援投手出狀況，都被轟出全壘打，也送掉江山。
洛磯8局下展開反攻，蒙特斯（Coco Montes）轟出兩分砲，也讓史奈爾的第3勝飛了，本季戰績仍是2勝6敗。
9局上，金河成靠投手暴投得分，教士又以4：3超前，但洛磯9局下先靠麥克馬洪（Ryan McMahon）442呎右外野陽春砲追平比數，接著瓊斯揮出中右外野再見全壘打，他說：「有機會幫助球隊贏球，而且是在第9局，這是世界上最棒的感覺。」
洛磯主場高海拔，向來是打者天堂，兩隊今天合計15支安打就有5轟，尤其洛磯8安有一半全壘打，成為獲勝主因，麥克馬洪、瓊斯關鍵2轟加起來飛了914呎。
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