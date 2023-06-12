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MLB／洋基84歲播報員遭界外球砸中頭部 敬業播完不漏任何1球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊84歲播報員史特林（John Sterling）被界外球打到後仍敬業地播完整場比賽。 美聯社資料照
洋基隊84歲播報員史特林（John Sterling）被界外球打到後仍敬業地播完整場比賽。 美聯社資料照

洋基隊84歲播報員史特林（John Sterling）昨天在第9局遭界外球直擊頭部，痛到哀嚎聲直接透過麥克風傳遞出去，他忍痛繼續播完比賽，今天繼續回到轉播台上，而洋基釋出事發當時的影片，他的敬業精神也獲得大力讚賞。

驚心畫面出現在昨天「基襪大戰」9局上、兩出局時，透納（Justin Turner）的打席來到滿球數後，下一球擊成界外球，史特林播報著：「他打成了界外球，朝著這裡而來…哇喔！噢、噢，真的打到我了，我沒想到會飛這麼遠。」

史特林忍著疼痛繼續播報，「現在還是2好3壞，霍梅斯（Clay Holmes）已經準備好了，透納打向三壘的滾地球，唐納森（Josh Donaldson）接球傳一壘，來得及！比賽結束，洋基贏了。」還精神抖擻以抖音說著「洋～～～～～基贏了」。

直到完成播報後，史特林心有餘悸說著剛才發生的事，轉播團隊也透過耳機詢問他的狀況，史特林回應：「我沒事，只是側面打到。」

洋基今天釋出史特林被界外球打到當下的影片，球打在左前額至左側臉頰的位置，力道之大，讓旁人都感覺到疼痛，但他只是哀嚎了幾句後就繼續播報，今天受訪時也只是淡淡說：「其實沒那麼嚴重，我甚至沒想過不把比賽播完。」

史特林還跟目前人在傷兵名單的賈吉（Aaron Judge）開玩笑說：「我才不要去傷兵名單」。史特林今天臉上貼上OK繃繼續回到工作崗位，透納則送來簽名球表達歉意。

洋基

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