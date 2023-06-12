MLB／就是想在匹茲堡創紀錄 麥卡臣加入兩千安俱樂部
海盜隊今天在匹茲堡主場對大都會隊3連戰最後一戰，36歲老將麥卡臣（Andrew McCutchen）開賽第3球就揮出左外野方向一壘打，達成生涯第2000支安打紀錄，海盜終場2：1獲勝。
麥卡臣擔任開路先鋒、指定打擊，面對大都會先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco），在1好1壞後逮到85英里滑球拉向左外野，正式成為「兩千安俱樂部」成員，全場26770名球迷向這位高人氣球星歡呼，他也拿掉頭盔揮手致意。
麥卡臣是2013年國聯MVP，本季回鍋老東家，簽下1年500萬美元合約，成為隊上精神領袖，強調不是回來等退休；海盜對大都會3連戰搶到兩勝，本季戰績34勝30敗在國聯中區排名第1，他用實際行動證明一切。
2009年6月4日登上海盜大聯盟，麥卡臣花了15個球季，成為大聯盟史上第291位達成2000安的球員，老婆、小孩也在現場見證歷史，他說：「這真的很特別，腦海裡早有想法，今天是星期天，一定要敲出安打，就是想在匹茲堡達成紀錄。」
大聯盟現役球員中，麥卡臣是第5位超過2000安的球員，今天加入老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）、教士隊克魯茲（Nelson Cruz）、紅人隊瓦托（Joey Votto）、白襪隊安德魯斯（Elvis Andrus）的行列。
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