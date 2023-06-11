MLB／大谷怒噴主審 尼文代為出氣遭驅逐：他很少這樣

天使隊今天以2：6輸給水手隊，大谷翔平第3局敲出兩分砲，第5局得點圈的打擊機會，最終卻被一顆很壞的好球三振，讓他氣到罕見怒噴主審，天使教頭尼文（Phil Nevin）為子弟兵出頭，遭到驅逐出場。

大谷此役4打數敲出1安打，本季第18轟出爐，引起更大討論的畫面出現在第5局，當時兩出局、二三壘有人，水手換上史拜爾（Gabe Speier）面對大谷，滿球數後，大谷連續將兩球破壞為界外，第8球未出棒，而主審古茲（Phil Cuzzi）做出好球判決，讓大谷連說了多次「No」難以置信。

大谷當下並未多爭執，卻在回到板凳區後怒氣漸漸升溫，朝場上喊了兩聲，而尼文也在此時開始動作變大，拿起東西就摔、朝場上叫囂，最終被驅逐出場。

尼文坦言，「從我的位置看不出來這球是否有進入好球帶，但我可以從選手的反應判斷出來，我很少見到翔平有那樣的反應，因此板凳區開始有些反彈。」尼文表示，自己被趕、自己承擔，「我不希望看到我的教練、選手被驅逐出場。」