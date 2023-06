MLB／大谷怒噴主審 尼文代為出氣遭驅逐：他很少這樣

天使隊今天以2:6輸給水手隊,大谷翔平第3局敲出兩分砲,第5局得點圈的打擊機會,最終卻被一顆很壞的好球三振,讓他氣到罕見怒噴主審,天使教頭尼文(Phil Nevin)為子弟兵出頭,遭到驅逐出場。

大谷此役4打數敲出1安打,本季第18轟出爐,引起更大討論的畫面出現在第5局,當時兩出局、二三壘有人,水手換上史拜爾(Gabe Speier)面對大谷,滿球數後,大谷連續將兩球破壞為界外,第8球未出棒,而主審古茲(Phil Cuzzi)做出好球判決,讓大谷連說了多次「No」難以置信。

大谷當下並未多爭執,卻在回到板凳區後怒氣漸漸升溫,朝場上喊了兩聲,而尼文也在此時開始動作變大,拿起東西就摔、朝場上叫囂,最終被驅逐出場。

尼文坦言,「從我的位置看不出來這球是否有進入好球帶,但我可以從選手的反應判斷出來,我很少見到翔平有那樣的反應,因此板凳區開始有些反彈。」尼文表示,自己被趕、自己承擔,「我不希望看到我的教練、選手被驅逐出場。」

Phil Nevin got his money's worth after the umpire called strike three on Shohei Ohtani in a huge spot pic.twitter.com/vk7WlSyU3V