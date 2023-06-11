快訊

花蓮女子跳水撞溪底石頭失去意識 遊客救起CPR送醫急救

明年寒假長達27天「親子作息同步」 但開學當周要補課1天

MiLB／鄭宗哲小聯盟再敲三壘打 陳聖平開轟手感燙

中央社／ 台北11日電
陳聖平敲出第四轟。 陳聖平IG
陳聖平敲出第四轟。 陳聖平IG

旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲維持手感，今天敲出個人本季第8支三壘打；亞利桑那響尾蛇隊高階1A陳聖平單場3安、本季第4轟出爐，林昱珉先發4局無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事匹茲堡海盜隊今天與華盛頓國民隊交手，海盜隊先發投手為台灣好手陳柏毓，鄭宗哲先發打2棒、守二壘。

鄭宗哲今天1局下、4局下都敲出游擊方向滾地球出局，6局下敲出左外野方向飛球出局，8局下1人出局後敲出三壘打，再靠著滾地球跑回分數；鄭宗哲總計4打數敲出1支安打，有1得分，賽後打擊率3成05。

陳柏毓總計用89球先發投5局，被敲出5支安打包括1轟，投出6次三振、2次保送，失掉3分責失分，球隊終場以4比8吞敗，陳柏毓承擔敗投，賽後防禦率4.73。

亞利桑那響尾蛇隊高階1A今天與科羅拉多落磯隊高階1A交手，響尾蛇隊由台灣好手林昱珉擔任先發投手，陳聖平先發打8棒、守游擊。

陳聖平手感火燙，今天2局下就開轟，2分砲為個人本季第4轟，3局下敲出安打延續攻勢，5局下、7局下都吞下三振，9局下壘上有人時再敲出個人單場第3安。

陳聖平總計5打數敲出3支安打，吞下2次三振，貢獻2分打點、有2得分，賽後打擊率2成32。

林昱珉總計用87球先發投4局，被敲出6支安打，投出3次三振、4次保送，總計失掉2分責失分，3局上被敲出陽春砲，賽後防禦率3.68；響尾蛇隊終場以12比14吞敗，林昱珉無關勝敗。

鄭宗哲

延伸閱讀

MiLB／鄭宗哲8支三壘安打聯盟最多 主播大讚：真能跑

MiLB／鄭宗哲開轟加猛打 鄧愷威首度投滿5局飆8K

MiLB／劉致榮先發挨2轟無關勝敗 鄭宗哲單場2安1盜

MiLB／潘文輝飆速159公里救援成功 鄭宗哲連4戰敲安

相關新聞

MLB／趕進度！大谷翔平連兩天炸裂 18轟只差賈吉1支了

大谷翔平連兩天開砲，今天面對水手隊在第3局敲出兩分砲、本季第18轟，飛行距離400呎，一棒幫助天使隊追近為2：3。

MiLB／鄭宗哲小聯盟再敲三壘打 陳聖平開轟手感燙

旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲維持手感，今天敲出個人本季第8支三壘打；亞利桑那響尾蛇隊高階1A陳聖平單場3安、本...

MLB／洋基雙轟助赫曼奪勝 教頭讚：善用球路周旋打者奏效

美國職棒大聯盟紐約洋基今天單場雙響砲，托瑞斯（Gleyber Torres）、卡胡（Willie Calhoun）分別開轟，近況穩定的投手赫曼（Domingo German）繳出優質先發表現，助球隊3比1擊敗宿敵波士頓紅襪，系列賽扳回一城。

MLB／林多「開箱」Gucci手套 球迷虧對打擊率有幫助？

大都會隊林多（Francisco Lindor）今天「開箱」新手套，為球具品牌Rawlings、精品品牌Gucci的聯名...

MLB／小熊強投無安打7.2局破功 仍寫大聯盟本季紀錄

小熊隊投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）挑戰無安打比賽，官網早早亮燈提醒，然而最終在7.2局時破功，但依舊寫本...

MLB／馬恰多雜技接球 洛磯菜鳥沒跑承認不清楚規則

教士隊今天以3：2擊敗洛磯隊，三壘手馬恰多（Manny Machado）3安「猛打賞」之餘，還上演雜技接球，第8局面對觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦