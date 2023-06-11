MiLB／鄭宗哲小聯盟再敲三壘打 陳聖平開轟手感燙

旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲維持手感，今天敲出個人本季第8支三壘打；亞利桑那響尾蛇隊高階1A陳聖平單場3安、本季第4轟出爐，林昱珉先發4局無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事匹茲堡海盜隊今天與華盛頓國民隊交手，海盜隊先發投手為台灣好手陳柏毓，鄭宗哲先發打2棒、守二壘。

鄭宗哲今天1局下、4局下都敲出游擊方向滾地球出局，6局下敲出左外野方向飛球出局，8局下1人出局後敲出三壘打，再靠著滾地球跑回分數；鄭宗哲總計4打數敲出1支安打，有1得分，賽後打擊率3成05。

陳柏毓總計用89球先發投5局，被敲出5支安打包括1轟，投出6次三振、2次保送，失掉3分責失分，球隊終場以4比8吞敗，陳柏毓承擔敗投，賽後防禦率4.73。

亞利桑那響尾蛇隊高階1A今天與科羅拉多落磯隊高階1A交手，響尾蛇隊由台灣好手林昱珉擔任先發投手，陳聖平先發打8棒、守游擊。

陳聖平手感火燙，今天2局下就開轟，2分砲為個人本季第4轟，3局下敲出安打延續攻勢，5局下、7局下都吞下三振，9局下壘上有人時再敲出個人單場第3安。

陳聖平總計5打數敲出3支安打，吞下2次三振，貢獻2分打點、有2得分，賽後打擊率2成32。

林昱珉總計用87球先發投4局，被敲出6支安打，投出3次三振、4次保送，總計失掉2分責失分，3局上被敲出陽春砲，賽後防禦率3.68；響尾蛇隊終場以12比14吞敗，林昱珉無關勝敗。