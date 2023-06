MLB／洋基雙轟助赫曼奪勝 教頭讚：善用球路周旋打者奏效

美國職棒大聯盟紐約洋基今天單場雙響砲,托瑞斯(Gleyber Torres)、卡胡(Willie Calhoun)分別開轟,近況穩定的投手赫曼(Domingo German)繳出優質先發表現,助球隊3比1擊敗宿敵波士頓紅襪,系列賽扳回一城。

洋基巨星賈吉(Aaron Judge)因右腳趾扭傷持續缺陣,打線前3局遭紅襪先發投手豪克(Tanner Houck)壓制,一籌莫展,且6度吞下三振。托瑞斯4局下率先登場打擊,逮中首球揮出陽春砲,洋基全場首安就是全壘打。

