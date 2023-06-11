MLB／洋基雙轟助赫曼奪勝 教頭讚：善用球路周旋打者奏效

美國職棒大聯盟紐約洋基今天單場雙響砲，托瑞斯（Gleyber Torres）、卡胡（Willie Calhoun）分別開轟，近況穩定的投手赫曼（Domingo German）繳出優質先發表現，助球隊3比1擊敗宿敵波士頓紅襪，系列賽扳回一城。

洋基巨星賈吉（Aaron Judge）因右腳趾扭傷持續缺陣，打線前3局遭紅襪先發投手豪克（Tanner Houck）壓制，一籌莫展，且6度吞下三振。托瑞斯4局下率先登場打擊，逮中首球揮出陽春砲，洋基全場首安就是全壘打。

Gleyber Torres puts the Yankees on the board first with a solo shot 💥



📺: FOX pic.twitter.com/e4f37WeGrs — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 11, 2023

紅襪6局上突破赫曼封鎖，陣中大將狄佛斯（Rafael Devers）延續昨天開轟氣勢，回敬一發越過中外野全壘打牆的陽春砲，本季第15轟出爐，助球隊扳平比數。

26歲的狄佛斯生涯在洋基球場11度開轟，超越大聯盟傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth），成為紅襪隊史未滿27歲在洋基球場轟出最多全壘打的打者。

Rafael Devers loves hitting at Yankee Stadium. pic.twitter.com/GSmQZbehhC — MLB (@MLB) June 11, 2023

紅襪球迷沒有高興太久，洋基1月以小聯盟合約簽下的卡胡6局下建功，將豪克一記偏低快速指叉球撈出右外野全壘打牆，這發陽春砲是他本季第5轟，助球隊超前。7局下，洋基靠著東岡凱爾（Kyle Higashioka）適時安打再下一城。

赫曼主投6局送出5次三振，雖被敲6支安打，但僅失1分，在3名後援投手無失分守成下，本季第4勝入袋。他近7場先發，6場失分壓在2分以下，是洋基先發輪值最穩定投手之一。

WILLIE CALHOUN FOR THE LEAD! pic.twitter.com/MutpAxTDZQ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 11, 2023

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，赫曼狀態沒有像上一場對洛杉磯道奇那麼好，這場比賽常面對壘上有人局面。但他愈投愈有自信，妥善運用直球、曲球及變速球與打者周旋，收到不錯效果。

洋基此役攻守俱佳，3局上紅襪在兩人出局後進占得點圈，德佛斯大棒一揮，眼看就要形成長打，結果洋基左外野手包爾斯（Jake Bauers）在全壘打牆前一躍而起，將球接進手套，以超美技守備替球隊化解失分危機。

Domingo Germán, Wicked 85mph Back Foot Curveball. 🤢 pic.twitter.com/uHYuOY6wrU — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 10, 2023

紅襪日籍打者吉田正尚此役3打數沒有安打，三振、四壞各兩次。他在7局上面對洋基中繼投手培洛塔（Wandy Peralta），滿球數後發揮纏功，連揮8記界外球，消耗對方14球後選到四壞保送，不負「上壘機器」美名。