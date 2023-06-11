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MLB／趕進度！大谷翔平連兩天炸裂 18轟只差賈吉1支了
大谷翔平連兩天開砲，今天面對水手隊在第3局敲出兩分砲、本季第18轟，飛行距離400呎，一棒幫助天使隊追近為2：3。
兩隊昨天在洛杉磯展開3連戰，大谷首戰以雙刀迎戰，先發5局失3分、打擊敲出包括1轟在內的3安打，今天回到單刀模式，擔任第2棒、指定打擊。
大谷首打席打出中外野飛球遭到接殺，第2打席在一壘有人時，面對84.2哩的內角滑球出棒，掃出右外野牆外，這發兩分砲一度幫助天使從0：3追近到2：3。
大谷全壘打趕進度，連2場開轟、近5場3轟，本季累積18轟，在美聯全壘打榜上已經追到僅落後洋基隊賈吉（Aaron Judge）1轟，而賈吉自6月4日後就未出賽，因右腳大拇指傷勢進入傷兵名單。
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