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MLB／小熊強投無安打7.2局破功 仍寫大聯盟本季紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小熊隊投手漢崔克斯8局無安打紀錄破功後，心情五味雜陳。美聯社
小熊隊投手漢崔克斯8局無安打紀錄破功後，心情五味雜陳。美聯社

小熊隊投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）挑戰無安打比賽，官網早早亮燈提醒，然而最終在7.2局時破功，但依舊寫本季大聯盟最長紀錄，而他最終8局1安打無失分的表現，還是幫助球隊以4：0擊敗巨人隊。

漢崔克斯前7局只有1次四壞保送讓人上壘，中間隊友2次美技守備幫助，2局下二壘手何納（Nico Hoerner）跑到游擊防區攔下滾地球，3局下中外野手陶克曼（Mike Tauchman）衝到右外野空檔飛撲接下可能的長打球。

8局下漢崔克斯距離無安打比賽只剩4個出局數，然而巨人漢尼格（Mitch Haniger）摧毀這個夢，在滿球數時敲出一支左外野二壘安打，讓大聯盟本季首次的無安打比賽破功。

漢崔克斯還是抓到下一個出局數，但9局就沒續投，94球投完8局退場，被敲1安，另有3次三振、1次四壞保送，拿下個人本季首勝（2敗），7.2局沒被敲出安打已經是大聯盟本季最長的紀錄。

大聯盟 巨人 小熊

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