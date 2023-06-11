MLB／馬恰多雜技接球 洛磯菜鳥沒跑承認不清楚規則

教士隊今天以3：2擊敗洛磯隊，三壘手馬恰多（Manny Machado）3安「猛打賞」之餘，還上演雜技接球，第8局面對觀眾席邊的界外球，手套碰了兩下後，球打在臉上反彈，他再徒手接住這球，罕見play讓教士教頭梅爾文（Bob Melvin）也只能說：「這球練習不來。」

洛磯該局的攻勢一出局已進占三壘，輪到穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）打擊，馬恰多完成這記神乎其技的界外接殺，三壘上的跑者、菜鳥游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）不敢啟動，教士最終在這局守住1分領先。

這球到底怎麼接的？馬恰多也不知道，「老實說，我不知道究竟發生什麼事，球打到我，但我不確定打在哪裡，我的鼻子在痛、嘴唇也在痛，但我很開心沒有掉這一分。」

梅爾文則說：「這是不可能練習的play，全憑直覺，那是很巨大的一個出局數。」

引起討論的是，根據比賽規則，托瓦在這球第一次碰到馬恰多的手套時就能啟動，他不無機會在這個play跑回追平分，而托瓦賽後也承認並不清楚這項規定，但考慮到馬恰多的臂力，他對這球能不能跑抱持不確定，「我覺得會很接近，如果我跑應該會有機會，任何時候輸球都令人洩氣，但必須稱讚馬恰多這球的守備真的太神奇了。」

馬恰多則說當下決定接球，已經考慮到傳球距離，他認為自己有能力傳回本壘，還原自己當時的腦內運作，「該接嗎？不該接嗎？夠不夠遠？」他說：「有時候就是必須賭一把，既然做了決定，就是全力去拚。」

中職場上也發生過類似play，2020年7月4日富邦悍將、樂天桃猿隊之戰第5局，中外野手申皓瑋面對林泓育打出的飛球，先以手肘擋球、手套托球再飛撲接殺，而當時三壘跑者陳晨威啟動的時機，就曾讓時任悍將隊教頭的洪一中提出質疑離壘時機，而高飛犧牲打的規則為「跑壘員於第一位野手接觸飛球的瞬間即可離壘」，猿隊這一分沒有問題。

WHAT A CATCH BY MANNY MACHADO 😱 @Padres pic.twitter.com/nqV2M9Uyrg — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) 2023年6月10日