快訊

教授爭飯碗／流浪博士相對剝奪感高 聘雙薪教授最多的私大是這3所

男星目睹關渡鹹粥店槍擊案 嚇到手抖腦袋空白「彷彿是電影畫面」

小琉球2死車禍 無號誌路口遊客和8旬翁機車碰撞 2人不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／沒看錯！運動家4連勝 藤浪晉太郎3勝是隊內勝投王

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日籍投手藤浪晉太郎今天中繼1局無失分，拿下本季第3勝，竟是運動家隊內勝投王。 美聯社
日籍投手藤浪晉太郎今天中繼1局無失分，拿下本季第3勝，竟是運動家隊內勝投王。 美聯社

大聯盟戰績墊底的運動家隊究竟有多差？看看隊內勝投榜就知道，今天他們打到延長10局以2：1力退釀酒人隊，日籍投手藤浪晉太郎中繼1局無失分，拿下本季第3勝，竟是隊內勝投王。

藤浪此役在9局下、1：1平手時上場，投1局未被敲安、無失分，有1保送、1三振，最快的一球出現在讓威莫（Joey Wiemer）揮空三振的101.1哩紅中直球。

兩隊進入延長賽突破僵局，10局上首位打者迪亞茲（Aledmys Diaz）敲安帶有1分打點，魯克（Brent Rooker）擊出雙殺打後，運動家連兩棒再靠保送、妨礙打擊上壘擠成滿壘，但攻勢未能再進一步。

隆恩（Sam Long）把關的10局下，讓釀酒人三上三下，守住運動家的1分領先，也讓藤浪成為勝利投手。

藤浪本季在先發時拿下0勝5敗、防禦率14.63，轉後援後則是3勝1敗、防禦率8.15，雖然成績還是慘烈，卻意外成為福星，目前3勝已在隊內獨居第一，而運動家團隊戰績是16勝50敗、勝率2成42，正處於4連勝中。

運動家 釀酒人 藤浪晋太郎

延伸閱讀

MLB／超幼稚！藤浪「比誰站得久大賽」奪勝 日本球迷好樂

MLB／假先發不行後援也沒用！ 藤浪滿壘登板把跑者全送回來

MLB／藤浪晉太郎3日如願回先發？實際是假先發

MLB／被藤浪晉太郎速球砸中 J-Rod質問捕手：他故意的？

相關新聞

MLB／沒看錯！運動家4連勝 藤浪晉太郎3勝是隊內勝投王

大聯盟戰績墊底的運動家隊究竟有多差？看看隊內勝投榜就知道，今天他們打到延長10局以2：1力退釀酒人隊，日籍投手藤浪晉太郎...

MLB／鈴木誠也叫他「小氣谷」 大谷翔平：第一次聽說

天使隊日籍球星大谷翔平因為投1休6在今天登板對水手隊，錯過與小熊隊好友鈴木誠也同場較對決的機會，不過聽到對方稱自己「小氣...

MLB／隊友3失誤沒影響 千賀滉大7局6K阻大都會7連敗

大都會隊日籍投手千賀滉大今天投出7局6K失1分的好表現，幫助球隊以5：1擊敗海盜隊，中止7連敗，他也說自己上場時是抱持著...

MLB／史瓦伯9局下再見轟 費城人氣走道奇奪6連勝

美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天在主場迎戰洛杉磯道奇，陣中重砲舒瓦伯9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5比4擊敗道奇，...

MLB／資深眼光看隊友？大谷翔平被問笑回：我還年輕

天使隊球星大谷翔平今天雙刀出戰，投手大谷狀況不太理想，不過打者翔平敲出3安包括1轟，天使隊最後靠著莫尼亞克（Mickey...

MLB／藍鳥巴斯陷歧視風波後遭DFA 總管：投不好才是主因

藍鳥投手巴斯(Anthony Bass)頻頻惹禍，繼開季「公審」空服員沒替孩子清理爆米花，近期又疑似發文歧視LGBT族群，引起網路上的檢討聲浪。而他在今天被藍鳥隊指定讓渡，由於發生在這敏感時機，藍鳥總

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦