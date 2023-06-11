聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／沒看錯！運動家4連勝 藤浪晉太郎3勝是隊內勝投王
大聯盟戰績墊底的運動家隊究竟有多差？看看隊內勝投榜就知道，今天他們打到延長10局以2：1力退釀酒人隊，日籍投手藤浪晉太郎中繼1局無失分，拿下本季第3勝，竟是隊內勝投王。
藤浪此役在9局下、1：1平手時上場，投1局未被敲安、無失分，有1保送、1三振，最快的一球出現在讓威莫（Joey Wiemer）揮空三振的101.1哩紅中直球。
兩隊進入延長賽突破僵局，10局上首位打者迪亞茲（Aledmys Diaz）敲安帶有1分打點，魯克（Brent Rooker）擊出雙殺打後，運動家連兩棒再靠保送、妨礙打擊上壘擠成滿壘，但攻勢未能再進一步。
隆恩（Sam Long）把關的10局下，讓釀酒人三上三下，守住運動家的1分領先，也讓藤浪成為勝利投手。
藤浪本季在先發時拿下0勝5敗、防禦率14.63，轉後援後則是3勝1敗、防禦率8.15，雖然成績還是慘烈，卻意外成為福星，目前3勝已在隊內獨居第一，而運動家團隊戰績是16勝50敗、勝率2成42，正處於4連勝中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言