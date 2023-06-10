快訊

畫面曝光！凶嫌僅花30秒槍殺北投鹹粥闆娘 警不排除情殺

稱賴清德曾尋求他支持 全商總理事長反問：毀了環科大要怎支持？

環球科大最後畢典 創辦人：感謝教育部毀掉環球、我已一無所有

MLB／史瓦伯9局下再見轟 費城人氣走道奇奪6連勝

中央社／ 費城9日綜合外電報導
史瓦伯9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5比4擊敗道奇 路透社
史瓦伯9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5比4擊敗道奇 路透社

美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天在主場迎戰洛杉磯道奇，陣中重砲史瓦伯9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5比4擊敗道奇，同時也拿下球隊本季最長的6連勝。

道奇先在1局上先發制人，馬丁尼茲（J.D.Martinez） 打出帶有打點的左外野二壘安打，取得1比0領先。

費城人3局下予以回擊，史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出三壘安打後，隊友哈波（Bryce Harper）擊出右外野安打，把比數追成1比1平手。

費城人5局下乘勝追擊，卡斯特蘭諾斯（NickCastellanos）在一、二壘有人情況下打出帶有打點的二壘安打，之後道奇投手暴投，史瓦伯跑回一分，透納（Trea Turner）再擊出安打，費城人取得4比1領先。

道奇7局上展開反攻，貝茲（Mookie Betts）扛出左外野兩分全壘打，這是他個人本季第17轟，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）緊接著敲出中外野陽春砲，道奇把比數追成4比4平手。

比賽來到9局下，史瓦伯在2人出局情況下面對道奇後援左投佛格森（Caleb Ferguson），他鎖定一顆投在紅中的卡特球扛成右外野再見全壘打，幫助費城人贏得勝利。

這是史瓦伯個人本季第17發全壘打，他今天4度上壘，分別是敲出2支安打，還有2次四壞保送，表現相當優異。

費城人今天獲勝後，本季例行賽戰績來到31勝32敗，目前在國家聯盟東區排第3名，道奇戰績則來到36勝28敗，在國家聯盟西區排第2名。

費城人

延伸閱讀

MLB／撞開道奇護網 洋基賈吉摔進傷兵名單

MLB／那一撞讓賈吉踢傷腳趾 教頭呼籲道奇重視球場安全

MLB／費城人逆轉擊敗國民 狂威相隔1464天奪勝

MLB／辛德賈德再度先發崩盤 洛時：雷神實驗是該結束了

相關新聞

MLB／資深眼光看隊友？大谷翔平被問笑回：我還年輕

天使隊球星大谷翔平今天雙刀出戰，投手大谷狀況不太理想，不過打者翔平敲出3安包括1轟，天使隊最後靠著莫尼亞克（Mickey...

MLB／鈴木誠也叫他「小氣谷」 大谷翔平：第一次聽說

天使隊日籍球星大谷翔平因為投1休6在今天登板對水手隊，錯過與小熊隊好友鈴木誠也同場較對決的機會，不過聽到對方稱自己「小氣...

MLB／史瓦伯9局下再見轟 費城人氣走道奇奪6連勝

美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天在主場迎戰洛杉磯道奇，陣中重砲舒瓦伯9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5比4擊敗道奇，...

MLB／藍鳥巴斯陷歧視風波後遭DFA 總管：投不好才是主因

藍鳥投手巴斯(Anthony Bass)頻頻惹禍，繼開季「公審」空服員沒替孩子清理爆米花，近期又疑似發文歧視LGBT族群，引起網路上的檢討聲浪。而他在今天被藍鳥隊指定讓渡，由於發生在這敏感時機，藍鳥總

MLB／張育成手傷未癒合回歸日恐變卦 教頭：先緩緩再說

紅襪台灣好手張育成持續在小聯盟3A打復健賽，未隨隊作客紐約。張育成4月下旬左手鉤骨骨折，接受手術治療，這幾天揮棒仍會痠痛。他今天赴醫院檢查後透過社群媒體表示，骨頭沒事，但復健期程比預期快太多，傷口未完

MLB／卡洛爾解鎖雙響與大滿貫 隊友：他值得每一分錢

台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)近期打擊火力旺盛到無法擋！今天對戰老虎再度解鎖打擊新成就，生涯首度單場雙響炮，率領響尾蛇以11：6狠咬老虎隊，拿下近期的三連勝，賽後攻擊指數上漲到.9

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦