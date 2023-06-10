MLB／鈴木誠也叫他「小氣谷」 大谷翔平：第一次聽說

天使隊日籍球星大谷翔平因為投1休6在今天登板對水手隊，錯過與小熊隊好友鈴木誠也同場較對決的機會，不過聽到對方稱自己「小氣谷」，因為不願分享打擊訣竅，大谷翔平笑說：「我第一次聽到。」

大谷翔平和鈴木誠也都是1994年出生，也同樣在2012年選秀會加入日職，直到2018年大谷先一步旅美，去年輪到鈴木誠也加入大聯盟挑戰。

天使隊上個系列賽，大谷翔平以打者身分與鈴木誠也同場較勁，兩人賽前也不少有趣互動，鈴木誠也更與媒體透露，大谷翔平不願意教棒球，「即使我請他教我棒球，他也不會教我，所以我就叫他『小氣谷』。」

天使隊今起改對戰水手隊，大谷翔平登板投球後接受訪問，笑說自己是第一次聽到「小氣谷」這個綽號，「我不知道怎麼教人家打擊啦，我們兩個就各自好好努力吧。」

由於兩人分處不同聯盟，大谷翔平表示，彼此在場上碰面的機會不多，很開心兩人都能以健康的姿態同場較勁，「不僅是我自己，希望誠也也一樣，從現在開始可以一路保持健康到球季結束。」