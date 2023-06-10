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MLB／資深眼光看隊友？大谷翔平被問笑回：我還年輕

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今日打擊勝過投球表現。 路透社
大谷今日打擊勝過投球表現。 路透社

天使隊球星大谷翔平今天雙刀出戰，投手大谷狀況不太理想，不過打者翔平敲出3安包括1轟，天使隊最後靠著莫尼亞克（Mickey Moniak）的超前兩分砲贏球，被問到以資深球員眼光怎麼看年輕球員表現，大谷說：「我還年輕吧。」

天使隊今天以5：4險勝天使隊，大谷翔平在投手丘上5局失3分，投97球只有53顆好球，全場雖有6次三振，但四壞保送也多達5次。

大谷也自認今天投球狀況不佳，「跟控球相比，我認為主要是身體移動上，沒有那麼有效率。」不僅橫掃球，大谷認為今天速球狀態也不好，「從第一局開始，就是本季狀態最不好的一次，不過另一方面，自己投5局掉3分，但球隊還是贏球，這點還不錯。」

至於本季第一次投1休6是否造成影響，大谷認為關係不大，「本來就有投好跟投不好的日子，當時知道要延後1天登板，自己也想試試看。」

打擊上大谷翔平表現出色，全場4打數3安打，有一發2分砲及一壘、二壘安打，本季第四次錯過完全打擊，其中三次都是擔任投手時，雖然二刀流登板時打得好，但大谷認為只是巧合，「當投手也有困難的時候，必須要專注投球。」

天使隊是靠著6局下25歲的莫尼亞克（Mickey Moniak）的兩分砲要回領先，最終贏球，被問到以資深球員眼光如何看待？28歲的大谷笑說：「我認為我還年輕，我也會保持這樣的念頭，至於年輕球員，我想不只莫尼亞克，牛棚的表現也很不錯，他們對球隊幫助很大。」

天使 大谷翔平

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