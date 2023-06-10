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MLB／藍鳥巴斯陷歧視風波後遭DFA 總管：投不好才是主因

聯合新聞網／ 綜合報導
巴斯近期陷入歧視疑雲，在今天慘遭藍鳥隊指定讓渡。 法新社
巴斯近期陷入歧視疑雲，在今天慘遭藍鳥隊指定讓渡。 法新社

藍鳥投手巴斯(Anthony Bass)頻頻惹禍，繼開季「公審」空服員沒替孩子清理爆米花，近期又疑似發文歧視LGBT族群，引起網路上的檢討聲浪。而他在今天被藍鳥隊指定讓渡，由於發生在這敏感時機，藍鳥總管艾特金斯(Ross Atkins)也強調單純是因為表現不佳。

巴斯在四月中就曾槓上聯合航空空服員，在推特表示他們沒幫懷孕的老婆清理小孩弄灑的爆米花「是在開玩笑嗎？」。此舉也引來網友質疑，認為是他沒教好小孩，貼文下留言也衝破三萬則。今天是藍鳥LGBT驕傲周首戰，但巴斯前幾天又在社群上呼籲抵制百威啤酒和目標百貨，原因是這些公司支持並推出LGBT相關產品，是「邪惡的行為」，再度成為熱議對象，就連在主場都慘遭噓聲對待。

雖然他在遭到批評後馬上刪除影片並致歉，但他不認為自己的貼文是「可惡的」，而是不想影響到球隊。「每個人都有權擁有個人信仰」，巴斯說，「但我無意傷害任何人群，做為一支球隊，我們的工作是贏下比賽」。

巴斯原本是今天比賽的開球捕手，卻在賽前遭到指定讓渡，對於外界好奇這是否為「懲罰性調度」，藍鳥總管艾特金斯也趕緊澄清。「表現是決定的關鍵，造成分心是其中一個因素，我們正在能力所及內打造最好的球隊，而這是讓我們變得更好的棒球決定」。

巴斯本季出賽22場比賽，在20局的投球內防禦率為4.95。

LGBT 藍鳥

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