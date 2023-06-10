MLB／張育成手傷未癒合回歸日恐變卦 教頭：先緩緩再說

紅襪台灣好手張育成持續在小聯盟3A打復健賽，未隨隊作客紐約。張育成4月下旬左手鉤骨骨折，接受手術治療，這幾天揮棒仍會痠痛。他今天赴醫院檢查後透過社群媒體表示，骨頭沒事，但復健期程比預期快太多，傷口未完全恢復，受到二次傷害，醫師叮囑他多休息。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後受訪表示，張育成昨天賽後有些痠痛，球團必須確定他感覺沒問題。張育成今天沒出賽，未來2天可能休息，「他對我們非常重要，我們必須確保他準備好再上場，目前先緩緩再說」。

紅襪原先預期，美東時間12日回主場迎戰科羅拉多洛磯時張育成就能歸隊，如今可能變卦。