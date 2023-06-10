MLB／卡洛爾解鎖雙響與大滿貫 隊友：他值得每一分錢

台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)近期打擊火力旺盛到無法擋！今天對戰老虎再度解鎖打擊新成就，生涯首度單場雙響炮，率領響尾蛇以11：6狠咬老虎隊，拿下近期的三連勝，賽後攻擊指數上漲到.966，在國聯僅次於MVP強打弗里曼(Freddie Freeman)。

A dozen dingers for @Corbin_Carroll. 😤 pic.twitter.com/ApZlovs205 — MLB (@MLB) 2023年6月9日

卡洛爾在首個打席面對羅倫佐(Michael Lorenzen)的第一球就一棒掃過右外野大牆，替球隊先馳得點。老虎隊在第六局扳平分數，但響尾蛇下個半局隨即在卡洛爾的滿貫砲帶動下，一舉打進七分大局，奠定勝基。這分別是卡洛爾本季第12、13發全壘打，一舉超車隊友沃克(Christian Walker)，登頂球隊的全壘打王，目前全壘打數、盜壘、OPS都是全隊最高，展現全能風采。

卡洛爾本季以菜鳥之姿打出頂尖表現，各項打擊數據都遙遙領先聯盟新人，不僅在新人王競爭上領跑群雄，更有可能入選明星賽。「他正不斷更新自己的成就」，響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)說，「他在體驗各種第一次的路上，而大家都很樂在其中」。

卡洛爾賽後的打擊三圍來到.307/.391/.575，遠超外界預期的成績讓他季前續的8年1.11億美金合約顯得物超所值。「過去幾個月在場邊看卡洛爾的比賽令人印象深刻」，今天的勝利投手凱利(Merrill Kelly)說，「有人會質疑卡洛爾是否值得這份合約，但我想他已經向每個人證明了自己值得這筆合約的每一分錢」。

在拿下勝利後，響尾蛇與國聯西區第二的道奇隊來到2.5場勝差。