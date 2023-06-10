聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／紅襪「柯爾殺手」狄佛斯開轟 送洋基王牌本季首敗
美國職棒大聯盟本季首場「基襪大戰」今天登場，紅襪狄佛斯（Rafael Devers）、赫南德茲（Enrique Hernandez）分別開轟，惠特洛克主投6.1局失2分，助球隊3比2贏球，洋基王牌投手柯爾開季7連勝後首吞敗仗。
此役兩隊前3局無功而返，4局上紅襪進攻，卡薩斯（Triston Casas）在2人出局後敲安，送回以二壘安打進占得點圈的狄佛斯，助球隊先馳得點。狄佛斯6局上補上一發陽春砲，本季第14轟出爐，並列美國聯盟全壘打排行榜第5名。
洋基6局下靠著唐納森（Josh Donaldson）陽春砲打破鴨蛋，赫南德茲7局上隨即回敬陽春砲，兩隊分差回到2分。
洋基7局下靠速度取分，凱基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）安打上壘後盜壘成功，且靠捕手暴傳上三壘，隨後趁暴投跑回本壘，洋基追到2比3。
惠特洛克（Garrett Whitlock）退場後，紅襪3名投手接力守成，終結者簡森（Kenley Jansen）9局下出馬，解決2名打者後被敲2支安打，最後製造內野飛球，有驚無險完成任務，拿下本季第14次救援成功。
惠特洛克主投6.1局送出6次三振，被敲7支安打，失2分，其中1分是責失，本季第3勝入袋。柯爾（Gerrit Cole）主投6局，表現和惠特洛克差不多，但隊友反攻欠缺臨門一腳，在主場吞下本季首敗。
值得一提的是柯爾就是過不了狄佛斯這關，生涯對戰被打7轟與16分打點，兩數據都是生涯面對所有打者最多；而狄佛斯則堪稱「柯爾殺手」，敲出7發全壘打比面對其他投手還多2倍有餘。
另外紅襪日籍打者吉田正尚大聯盟生涯初次在洋基球場出賽，4打數繳白卷，連續安打場次停在3場。但他近13場比賽，51打數敲出19支安打，打擊率3成73，仍是陣中近況最佳打者之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言