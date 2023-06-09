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MLB／韓國女團aespa現身洋基主場粉絲瘋狂 Winter代表開球

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國人氣女團aespa成員Ningning(左)、Winter(中)、Karina(右)。 法新社
韓國人氣女團aespa成員Ningning(左)、Winter(中)、Karina(右)。 法新社

韓國人氣女團aespa出道3年累積高人氣，有多首破億點擊MV，近期她們行程滿檔，今天更受邀到洋基主場開球，不過日本籍成員Giselle因健康問題，缺席本次活動。

最近幾天紐約因加拿大野火，出現嚴重空汙，昨天洋基與白襪隊的比賽也延期。所幸今天空氣品質好轉，兩隊在今天展開雙重賽。首戰由白襪以6：5贏球，第二戰洋基邀請韓團aespa開球，終場以3：0獲勝。

今天3名成員身披特別製作的經典條紋衫，現身洋基球場造成轟動，3人都登上投手丘向觀眾致意，由Winter代表開球。Winter賽後也在個人IG曬出多張美照，洋基官方推特也發文感謝aespa開球。

本場比賽，洋基推派菜鳥瓦斯奎茲（Randy Vasquez）先發，他主投5.2局無失分，聯手牛棚馬里納奇歐（Ron Marinaccio）、霍姆斯（Clay Holmes）封鎖白襪打線，助洋基以3：0完封白襪。瓦斯奎茲拿下職業生涯首勝，外野手麥金尼（Billy McKinney）重返洋基首戰就開轟。

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