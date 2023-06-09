MLB／韋蘭德、史泰德都被打爆 勇士再見三分砲氣走大都會

大都會今天推出塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander），大戰勇士三振王史泰德（Spencer Strider），原預期是一場投手戰，沒想到變成打擊大戰，兩人皆投不滿5局，被打爆退場。雙方鏖戰到第10局，勇士靠著奧比斯（Ozzie Albies）再見三分砲，終場以13：10擊敗大都會，完成三連戰橫掃。

OZZIE ALBIES WALKOFF BOMB AS THE BRAVES COMPLETE THE COMEBACK



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韋蘭德一局下就被萊里（Austin Riley）轟出兩分砲，隨後被連敲2安，加上外野手馬提（Starling Marte）失誤，再失1分。

What a home run call 😆 Austin Riley goes oppo taco for a 2-run homer! 🌮



(via @BravesOnBally)pic.twitter.com/DW3XBS3gar — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年6月8日

大都會很快在2局上立刻做出反擊，馬提敲安先追回1分，接著攻占滿壘，尼莫（Brandon Nimmo）轟出滿貫砲。

Brandon Nimmo is feeling grand! pic.twitter.com/wcdfN6Ihyj — MLB (@MLB) 2023年6月8日

韋蘭德2局下雖被攻占得點圈，但無失分。3局下他又遭遇亂流失掉2分，投球工作提前結束，總計今天主投3局被敲7安、投出4次保送，失5分有4分自責，賽後防禦率4.85。

不過史泰德同樣繼續失分，今天主投4局飆出8K，但被敲8安打，失掉8分全是自責，防禦率暴漲至3.79。

大都會6局打完就灌進10分，但勇士持續緊追在後，9局下阿西亞（Orlando Arcia）轟出追平陽春砲，延長賽勇士再靠著奧比斯三分砲，跟大都會說再見。

WOW! Orlando Arcia ties it up in the 9th inning!



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值得一提的是，勇士連3場落後過大都會至少3分，他們最終都拿下逆轉勝，這是1966年後隊史首見。致勝功臣奧比斯賽後興奮表示，「我認為我們做到最棒的事就是永不放棄。我們期待獲勝，這就是我們的比賽方式。」