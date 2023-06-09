MLB／克蕭7局無失分次數平隊史 教頭：出賽就是勝利保證

近期苦吞4連敗的道奇隊推出克蕭（Clayton Kershaw）力求止敗，克蕭沒辜負期望，主投7局無失分、送出9次三振，助道奇以6：0完封紅人隊，避免系列賽遭橫掃。

克蕭上個月母親過世，投球表現同時遭遇低潮。他進入6月後回穩，連2戰奪勝且都投滿7局，防禦率降到2.95。他賽後表示打線幫他打下6分是關鍵，「做為一名先發投手，必須要投長。這和上一場面對洋基很相似，隊友很早就打下一堆分數。所以我盡可能攻擊好球帶，今天這個策略奏效了。」

克蕭今年4月19日奪下生涯200勝，巧合的是，今天和當時一樣繳出7局9K無失分好投。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也感謝克蕭舒緩牛棚壓力，「好像克蕭每次站上投手丘，我們都一定會贏。他能投長局數，總是能辦到。」

值得一提的是這場比賽是克蕭生涯第63場，主投7局以上無失分的比賽，和名人堂球星沙頓（Don Sutton）並列隊史第一。