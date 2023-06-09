MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決
洋基與白襪隊今天進行雙重戰，首戰出現有趣一幕，白襪打者柏格（Jake Burger）碰上洋基投手金恩（Michael King），兩人名字出現在轉播單位字卡，被戲稱為「漢堡王」對決。
金恩第7局登板投球，該局碰上柏格，兩人姓氏組合剛好是美國連鎖速食店「漢堡王」的英文。這畫面在網路上瘋傳，許多網友笑稱漢堡王的業配太氾濫。這次對決金恩投5顆球，讓柏格擊出三壘方向滾地球出局。
金恩在該局被白襪重砲希梅涅茲（Eloy Jimenez）轟出逆轉兩分砲，最終洋基以5：6不敵白襪。金恩本場主投2局，被敲2支安打，失2分，承擔敗投責任。
另一名主角柏格今天從洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）手中轟出兩分砲，總計4打數2安打。
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