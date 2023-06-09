快訊

蔡阿嘎「地雷店家」遭炎上 他推薦改看「這美食家YouTuber」 網推爆：有說服力！

同台畫面曝光！朱學恒義正辭嚴「痛批性騷」 鍾沛君強忍淚水

台灣男歌手車禍身亡享年31歲 「愛唱歌的男孩去天堂開演唱會了」

MiLB／潘文輝後援好投 李灝宇首度進行復健賽

中央社／ 台北9日電
美職小聯盟費城人隊1A的台灣投手潘文輝今天後援2局好投，沒有失分，最快飆出157公里火球，奪下救援成功。 截圖自潘文輝粉絲團
美職小聯盟費城人隊1A的台灣投手潘文輝今天後援2局好投，沒有失分，最快飆出157公里火球，奪下救援成功。 截圖自潘文輝粉絲團

美職小聯盟費城人隊1A的台灣投手潘文輝今天後援2局好投，沒有失分，最快飆出157公里火球，奪下救援成功；費城人隊高階1A的李灝宇則是今天在新人聯盟首度進行復健賽。

費城人隊1A今天與雙城隊1A交手的賽事，潘文輝在8局下登板後援，接連解決2名打者後，雖然投出保送，不過接著再讓打者擊出右外野飛球出局；9局下潘文輝續投，演出3上3下，包括1次三振。

總計潘文輝後用25球投2局，沒有被敲出安打，無失分，送出2次三振，最快球速97.6英里（約157公里）。終場費城人隊1A以2比0奪勝，潘文輝收下救援成功。本季潘文輝出賽11場包含1場先發、投28.2局，拿下2勝0敗、3次中繼成功、2次救援成功，防禦率僅1.57。

而上個月在守備時受傷而被放入傷兵名單的李灝宇，今天在新人聯盟開始進行復健賽，先發打第4棒、擔任二壘手，1局上遭到三振，3局上擊出三壘滾地球出局，6局上則擊出三壘滾地球造成跑者出局，他則透過野選上壘。總計李灝宇3打數沒有敲出安打。

另外，本季繼續在美國獨立聯盟長島鴨隊打拚的林子偉，今天在2局下首打席就敲出陽春全壘打，本季第2轟出爐。

潘文輝 費城人

延伸閱讀

MLB／復健賽提前退場 張育成解釋：手又痛了

MiLB／潘文輝飆速159公里救援成功 鄭宗哲連4戰敲安

MiLB／潘文輝小聯盟中繼飆157公里 劉致榮先發挨轟吞敗

MiLB／鄭宗哲敲滿貫砲本季第6轟 潘文輝後援奪旅美生涯首勝

相關新聞

MLB／復健賽提前退場 張育成解釋：手又痛了

紅襪隊旅美台將張育成今天在3A復健賽打到5局上就退場休息，賽後他也透過IG新功能告訴球迷，原因是手又開始疼痛，因此提早下...

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

洋基與白襪隊今天進行雙重戰，首戰出現有趣一幕，白襪打者柏格（Jake Burger）碰上洋基投手金恩（Michael King），兩人名字出現在轉播單位字卡，被戲稱為「漢堡王」對決。 金恩第7局

MLB／網紅表演史上最糟開球 神複製林瑟肯昔投球跌倒畫面

美國網紅Sir Yacht是一名守護者隊鐵粉，他今天受邀在守護者主場開球，沒想到球還沒投出，就摔倒在地，畫面十分狼狽。 美國媒體轉發這段影片，表示第一次看到開球沒按計畫進行，許多網友卻認為這是設

MLB／大谷翔平5支1 主題日P圖幫他多了妻女

天使隊今天再以3：1擊敗小熊隊，3連戰清盤對手，大谷翔平5打數敲出1安打，明天將切換為「二刀模式」，先發出戰水手隊。

MLB／曾當眾表白「楚奧特我愛你」 鈴木誠也迷弟圓夢

曾透過麥克風表白「楚奧特（Mike Trout），我愛你」，鈴木誠也終於有機會與本人近距離碰面，兩人今天在賽前握手、彼此...

MLB／辛德賈德死命想找回球速 道奇教頭：進傷兵名單重置

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天被放入15天傷兵名單，原因是手指起水泡，但近期失常的表現、失速的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦