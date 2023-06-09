MiLB／潘文輝後援好投 李灝宇首度進行復健賽

美職小聯盟費城人隊1A的台灣投手潘文輝今天後援2局好投，沒有失分，最快飆出157公里火球，奪下救援成功；費城人隊高階1A的李灝宇則是今天在新人聯盟首度進行復健賽。

費城人隊1A今天與雙城隊1A交手的賽事，潘文輝在8局下登板後援，接連解決2名打者後，雖然投出保送，不過接著再讓打者擊出右外野飛球出局；9局下潘文輝續投，演出3上3下，包括1次三振。

總計潘文輝後用25球投2局，沒有被敲出安打，無失分，送出2次三振，最快球速97.6英里（約157公里）。終場費城人隊1A以2比0奪勝，潘文輝收下救援成功。本季潘文輝出賽11場包含1場先發、投28.2局，拿下2勝0敗、3次中繼成功、2次救援成功，防禦率僅1.57。

而上個月在守備時受傷而被放入傷兵名單的李灝宇，今天在新人聯盟開始進行復健賽，先發打第4棒、擔任二壘手，1局上遭到三振，3局上擊出三壘滾地球出局，6局上則擊出三壘滾地球造成跑者出局，他則透過野選上壘。總計李灝宇3打數沒有敲出安打。

另外，本季繼續在美國獨立聯盟長島鴨隊打拚的林子偉，今天在2局下首打席就敲出陽春全壘打，本季第2轟出爐。