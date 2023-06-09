快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／拉米瑞茲三響砲集滿生涯200轟 寫史上第三人紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
守護者隊拉米瑞茲轟出生涯第一次的單場三響砲，也達陣生涯第200轟。法新社
守護者隊拉米瑞茲轟出生涯第一次的單場三響砲，也達陣生涯第200轟。法新社

守護者隊今天以10：3擊敗紅襪隊，拉米瑞茲（Jose Ramirez）無疑是最閃耀的那顆星，轟出生涯第一次的單場三響砲，其中第二轟更讓他達陣生涯第200轟。

拉米瑞茲今天1局下的陽春砲為守護者先馳得點，3局下再轟出2分砲，6局下再轟出陽春砲，包辦球隊前4分，也引爆單局5分攻勢，前兩轟棒打先發投手德莫迪（Matt Dermody），第三轟苦主是前隊友克魯柏（Corey Kluber）。

這是拉米瑞茲生涯第一次三響砲，也是守護者自2018年5月3日英卡納西恩（Edwin Encarnacion）後，再次有球員單場三響砲。

拉米瑞茲這三轟大進補，以生涯201轟排名守護者隊史第9，第1名是湯米（Jim Thome）的337轟，而生涯第21次單場兩轟以上，拉米瑞茲追平卡特（Joe Carter）並列隊史第五多。

有趣的是，拉米瑞茲以單場三響砲以上比賽完成生涯第200轟，在大聯盟史上非首見，前一位是2002年的格林（Shawn Green）以單場4轟達陣，史上首次是1983年奧格里維（Ben Oglivie）的三響砲。

拉米瑞茲今天總計5打數3安打、5分打點，突破近期13戰未開轟的小低潮，賽後打擊率上升到2成67。

拉米瑞茲 守護者 克魯柏

延伸閱讀

MLB／網紅表演史上最糟開球 守護者拉米瑞茲三響砲炸翻紅襪

MLB／大都會教頭將慢熱歸因經典賽 林多：我不認同

MLB／辛德賈德死命想找回球速 道奇教頭：進傷兵名單重置

MLB／曾當眾表白「楚奧特我愛你」 鈴木誠也迷弟圓夢

相關新聞

MLB／復健賽提前退場 張育成解釋：手又痛了

紅襪隊旅美台將張育成今天在3A復健賽打到5局上就退場休息，賽後他也透過IG新功能告訴球迷，原因是手又開始疼痛，因此提早下...

MLB／張育成回歸終於壓日期 預計13日脫離傷兵名單

台將張育成回歸大聯盟終於「壓日期」，根據當地媒體指出，紅襪將在台灣時間下周二將他移出傷兵名單，重返大聯盟出賽。

MLB／辛德賈德死命想找回球速 道奇教頭：進傷兵名單重置

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天被放入15天傷兵名單，原因是手指起水泡，但近期失常的表現、失速的...

MLB／曾當眾表白「楚奧特我愛你」 鈴木誠也迷弟圓夢

曾透過麥克風表白「楚奧特（Mike Trout），我愛你」，鈴木誠也終於有機會與本人近距離碰面，兩人今天在賽前握手、彼此...

MLB／大都會教頭將慢熱歸因經典賽 林多：我不認同

大都會隊開季至今，勝率還不到5成，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）將部分原因歸咎於世界棒球經典賽，但子弟兵不...

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

洋基與白襪隊今天進行雙重戰，首戰出現有趣一幕，白襪打者柏格（Jake Burger）碰上洋基投手金恩（Michael King），兩人名字出現在轉播單位字卡，被戲稱為「漢堡王」對決。 金恩第7局

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦