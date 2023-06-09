聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／拉米瑞茲三響砲集滿生涯200轟 寫史上第三人紀錄
守護者隊今天以10：3擊敗紅襪隊，拉米瑞茲（Jose Ramirez）無疑是最閃耀的那顆星，轟出生涯第一次的單場三響砲，其中第二轟更讓他達陣生涯第200轟。
拉米瑞茲今天1局下的陽春砲為守護者先馳得點，3局下再轟出2分砲，6局下再轟出陽春砲，包辦球隊前4分，也引爆單局5分攻勢，前兩轟棒打先發投手德莫迪（Matt Dermody），第三轟苦主是前隊友克魯柏（Corey Kluber）。
這是拉米瑞茲生涯第一次三響砲，也是守護者自2018年5月3日英卡納西恩（Edwin Encarnacion）後，再次有球員單場三響砲。
拉米瑞茲這三轟大進補，以生涯201轟排名守護者隊史第9，第1名是湯米（Jim Thome）的337轟，而生涯第21次單場兩轟以上，拉米瑞茲追平卡特（Joe Carter）並列隊史第五多。
有趣的是，拉米瑞茲以單場三響砲以上比賽完成生涯第200轟，在大聯盟史上非首見，前一位是2002年的格林（Shawn Green）以單場4轟達陣，史上首次是1983年奧格里維（Ben Oglivie）的三響砲。
拉米瑞茲今天總計5打數3安打、5分打點，突破近期13戰未開轟的小低潮，賽後打擊率上升到2成67。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言