MLB／拉米瑞茲三響砲集滿生涯200轟 寫史上第三人紀錄

守護者隊今天以10：3擊敗紅襪隊，拉米瑞茲（Jose Ramirez）無疑是最閃耀的那顆星，轟出生涯第一次的單場三響砲，其中第二轟更讓他達陣生涯第200轟。

拉米瑞茲今天1局下的陽春砲為守護者先馳得點，3局下再轟出2分砲，6局下再轟出陽春砲，包辦球隊前4分，也引爆單局5分攻勢，前兩轟棒打先發投手德莫迪（Matt Dermody），第三轟苦主是前隊友克魯柏（Corey Kluber）。

這是拉米瑞茲生涯第一次三響砲，也是守護者自2018年5月3日英卡納西恩（Edwin Encarnacion）後，再次有球員單場三響砲。

José Ramírez has homered yet again! This is the first 3-homer game in J-Ram's career! 👏



(via @MLB)pic.twitter.com/hq6DWyL5nP — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年6月9日

拉米瑞茲這三轟大進補，以生涯201轟排名守護者隊史第9，第1名是湯米（Jim Thome）的337轟，而生涯第21次單場兩轟以上，拉米瑞茲追平卡特（Joe Carter）並列隊史第五多。

有趣的是，拉米瑞茲以單場三響砲以上比賽完成生涯第200轟，在大聯盟史上非首見，前一位是2002年的格林（Shawn Green）以單場4轟達陣，史上首次是1983年奧格里維（Ben Oglivie）的三響砲。

拉米瑞茲今天總計5打數3安打、5分打點，突破近期13戰未開轟的小低潮，賽後打擊率上升到2成67。