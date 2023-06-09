MLB／網紅表演史上最糟開球 守護者拉米瑞茲三響砲炸翻紅襪
美國網紅Sir Yacht是一名守護者隊鐵粉，他今天受邀在守護者主場開球，沒想到球還沒投出，就摔倒在地，畫面十分狼狽。
美國媒體轉發這段影片，表示第一次看到開球沒按計畫進行，許多網友卻認為這是設計好的橋段。知名棒球網紅「棒球忍者」則想起前塞揚強投林瑟肯（Tim Lincecum）投球跌倒的畫面。
守護者打線今天面對紅襪隊狂攻10分，主砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）轟出三響砲，其中一名苦主是前守護者王牌克魯柏（Corey Kluber），克魯柏今天主投3.1局狂失7分，Sir Yacht也在推特發文寫道，「我為克魯柏感到難過。」他卻被網友反酸：「你有看到投出第一球的人嗎？克魯柏看起來沒那麼糟糕。」
守護者終場以10：3大勝紅襪，戰績29勝33敗，只落後美聯中區龍頭雙城1.5場勝差。拉米瑞茲完成生涯第200轟，目前累積201轟，在守護者隊史排名第9。
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