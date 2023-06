MLB／雷神落入凡間 辛德賈德走鐘表現教練也無解

「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)本季以1年1300萬美元合約轉戰有「投手再生工廠」美譽的道奇隊,盼能拾回巔峰身手。沒想到本季至今繳出荒腔走板的1勝4敗、7.16防禦率成績,在今天對紅人3局狂失6分後,總教練羅伯茲(Dave Roberts)也坦言辛德賈德的問題「沒有答案」。

辛德賈德生涯初期以三位數火球擦亮「雷神」之名,卻也飽受傷病困擾,生涯僅有兩個賽季完整待在輪值內。尤其是在2020年動了手肘置換手術後,火球威力不再,大幅影響到三振功力,去年傷後復出成績雖略優於聯盟平均,但每九局三振人次卻從巔峰時的10.7人下滑到6.3,二縫線速球幾乎取代掉四縫線,轉型成滾地球投手。

今年辛德賈德以一年短約加盟道奇,便是希望以過往道奇改造投手的漂亮履歷,能讓辛德賈德的壓制力有所回升。但目前看起來是大失所望,本季唯一沒失分是在首局就因傷退場的比賽。在今天登板後,辛德賈德已經連三場失掉至少五分。

而道奇教頭羅伯茲顯然也不知道該如何「修好」這名前明星投手,「他正在經歷挫折,他一整年都在歷經它」,羅伯茲說,「這樣的表現並不是因為缺乏努力、賽前準備或是關心,但就是不管用,我們會坐下來跟辛德賈德談談,討論下一步該怎麼走」。

Dave Roberts speaks on Noah Syndergaard’s recent play and what next steps could be. pic.twitter.com/twvVzHPjTd