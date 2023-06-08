MLB／對競爭新人王沒有興趣 年近30吉田正尚：我太老了

日籍球星吉田正尚在一片不看好的聲浪中繳出好成績，如今不僅是紅襪隊最強打者，更是美聯新人王的有力競爭者。然而近期在受訪時，他卻吐露自己對競爭新人王沒有興趣，原因是自己比其他新人有更多職業經驗，而且相較之下自己「太老了」。

吉田正尚在幫助歐力士奪冠後赴美一圓大聯盟夢想，雖然兩度拿下太平洋聯盟打擊王，但平庸的身高及水準之下的防守，讓外界評價普遍不如提早一年旅美的鈴木誠也。然而紅襪卻獨排眾議給出一張5年9000萬美元的大約，也引來球迷、專家間的質疑。

就開季至今的表現，吉田的成績明顯符合身價，甚至比預期更好。本季各項傳統數據在陣中排名非一即二，OPS更是全隊最高，說是紅襪最強打者也不為過。在《ESPN》近期公布的本季新秀排名中，吉田在美聯僅次於遊騎兵隊的容恩(Josh Jung)，《ESPN》專家杜利多(Bradford Doolittle)表示，吉田的價值全部來自球棒，且打擊產能更好，但容恩的防守功力讓他處在有利位置。

吉田近期受訪時也被問到，對有機會爭取新人王有何想法，他表示自己並不感興趣。「我在日本已經打好幾年的球了，但這的確是個榮譽」，吉田說，「而且跟這群20幾歲的新人比起來，我有點太老了。」

吉田正尚將在今年7月滿30歲，在日職期間曾獲選四次全明星、五次最佳九人，拿過日本一與WBC冠軍，幾乎集滿所有榮譽。相比於其他競爭者，包括25歲的容恩與24歲的布朗(Hunter Brown)，的確是「老了」不少。