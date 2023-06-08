MLB／超幼稚！藤浪「比誰站得久大賽」奪勝 日本球迷好樂

運動家隊今天以9：5擊敗海盜隊，值得一提的是，賽前兩隊又玩起近期流行的「比誰站得久」遊戲，運動家日籍投手藤浪晉太郎顯然是遊戲天才，首次參賽就拿下勝利，也獲得日本網友讚美。

賽前唱完國歌後，按規定球員要盡快回休息室準備比賽，否則可能被驅逐出場甚至罰款。儘管紅襪隊克勞佛（Kutter Crawford）和費城人隊史特姆（Matt Strahm）先前真的因此受罰，但站在原地不動，仍是許多大聯盟選手賽前愛玩的幼稚比賽。

藤浪今天和另外2名隊友組隊，對手是海盜3名球員和吉祥物，雙方唱完國歌後站在原地一動也不動，藤浪被裁判注意到時仍保持冷靜，最終海盜隊先被裁判警告，跑回休息室，藤浪和隊友見狀後，神情十分激動，興奮地回休息室慶祝。

This is more than just your ordinary standoff! pic.twitter.com/HSxvx78fTQ — MLB (@MLB) 2023年6月7日

大聯盟官方上傳這段影片，日本網友非常欣賞藤浪的表現，「藤浪的第3勝！」、「我很高興看到藤浪玩得開心」、「很高興藤浪和隊友混很熟」、「藤浪好像很享受大聯盟」。

藤浪今天沒有出賽，本季出賽19場，2勝6敗，防禦率11.57。