MLB／野茂投出無安打比賽的球場 達比修準備攻頂百勝

教士隊今天在聖地牙哥主場以10：3擊敗水手隊，雙方2連戰扯平，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）正式宣布，後天對洛磯隊之戰確定日籍投手達比修有登板先發，這位36歲老將如果拿下勝投，將是大聯盟第3位達到百勝的亞洲投手。

教士今天靠重砲索托（Juan Soto）5打數5安打，締造個人生涯單場最多安紀錄，攻下4分打點，以7分差擊敗水手，最近6場主場比賽3勝3敗，本季戰績29勝33敗在國聯西區排名第4，分區唯一領先球隊正是洛磯。

教士明天休兵，後天起在丹佛對洛磯進行3連戰，梅爾文把首戰投重任交給達比修，目前出賽11場，投出4勝4敗、防禦率4.10；值得一提的是，野茂英雄1996年效力道奇隊時，當年9月17日就是在洛磯主場庫爾斯球場投出無安打比賽。

野茂過去在大聯盟12年待過7隊，生涯累積123勝原是亞洲投手最多，其中81勝在道奇奪下；南韓退役老將朴贊浩在大聯盟17年同樣效力7隊，在道奇有84勝紀錄，2010年在海盜隊投出生涯第124勝，超越野茂成為亞洲勝投王。

歷年亞洲投手共有13人達到50勝，台灣強投沒有缺席，王建民68勝排名第7，陳偉殷59勝和前田健太並列第9；達比修2012年從遊騎兵隊起步，歷經道奇、小熊、教士隊，生涯11年累積99勝79敗、防禦率3.53，最快後天加入「大聯盟百勝俱樂部」。