MLB／江湖傳說的「快樂飛行」 運動家淒慘兩個多月終於嘗到

運動家隊作客匹茲堡，今天對海盜隊進行3連戰最後一戰，首局狂打13人次，以6支安打配合4次保送，一口氣攻下7分奠定勝基，終場以9：5獲勝，本季第3次嘗到2連勝滋味，更是首次體驗所謂「快樂飛行」（happy flight）。

大聯盟官網指出，「快樂飛行」是棒球術語，意謂一支球隊在客場系列賽最後一戰贏球，帶著愉快的心情搭機離開，這是運動家2023年初體驗，前往密爾瓦基的路上體驗歡樂氣氛。

運動家從3月31日開季至今，幾乎一路挨打，目前14勝50敗仍是大聯盟30隊最慘，在美聯西區落後榜首遊騎兵隊達27.5場勝差，若按目前進度，季末仍有吞下127敗的危機。

運動家5月6到8日在堪薩斯市對皇家隊3連戰，先搶兩勝但第3戰輸球，5月30日到6月1日在主場對戰勇士隊，也是2連勝後吞敗，這次對海盜首戰4：5落敗，接下來11：2、9：5過關，終於出現本季首次「快樂飛行」，而且有獲得一天喘息，後天對釀酒人隊3連戰首戰再次爭取3連勝。

今天比賽開打前，運動家在客場系列賽最後一戰9戰全敗，開路先鋒諾達（Ryan Noda）首局首打席就獲保送，開啟團隊攻勢；他不但單局兩次保送，而且全場4打數2安打，包括7局上陽春砲、本季第7轟出爐，幫助球隊從一開賽領先到終場，成為贏球大功臣。

這位27歲菜鳥一壘手對海盜3連戰11支6，包括1支全壘打、兩支二壘打，還被保送5次，攻下4分打點，本季上壘率4成15在美聯排名第1。

運動家1968年從堪薩斯市搬到奧克蘭後，只有3名球員的年度上壘率在美聯最高，依序是1990年韓德森（Rickey Henderson）、1996年麥奎爾（Mark McGwire）、 2000和01年吉昂比（Jason Giambi）。