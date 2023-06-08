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MLB／游擊手林多陷低潮 大都會教頭說是經典賽害的

聯合新聞網／ 綜合報導
林多本季面臨低潮，各項打擊數據都創下生涯新低。 法新社
林多本季面臨低潮，各項打擊數據都創下生涯新低。 法新社

大都會的明星游擊手林多(Francisco Lindor)本季狀況低迷，各項打擊成績都是生涯最差，是全聯盟團隊薪資最高的大都會隊本季戰績不上不下的原因之一。而球隊總教練蕭瓦特(Buck Showalter)近期在受訪時被問到為何林多本季陷入低潮，他則指出提早「開機」打經典賽可能對林多造成不小影響。

林多本季61場出賽僅繳出.214/.287/.416的平庸數據，生涯首次打擊成績低於聯盟平均。2021年林多與大都會簽下游擊手史上最大10年3.41億美元延長合約，如今表現明顯不符身價。事實上林多從被交易至大都會後，打擊率就從印地安人時期的.285下滑到.246，縱使守備維持水準，打擊端的不振仍讓這份大合約的價值大打折扣。

「他的備戰進度跟其他人不同」，大都會總教練蕭瓦特受訪時表示，3月開打的經典賽讓林多得提早「開機」，「他本該到四月才迎接高強度賽事，卻必須在二月就面臨爭冠等級的競爭強度」。

蕭瓦特也指出，經典賽對棒球界是好事，但對大聯盟季賽還是造成了一定的影響，「我無法告訴你，對林多及納瓦艾斯(Omar Narvaez)來說，替國家奮戰、爭取冠軍有多麼重要，賽季結束時回頭看，我們會看到它帶來的效應」。

蕭瓦特質疑經典賽也其來有自，本季的大都會絕對有資格說自己是「經典賽受害者」，除了林多掙扎的表現，王牌終結者狄亞茲(Edwin Diaz)在經典賽期間因慶祝勝利，導致右膝髕骨韌帶撕裂整季報銷；去年簽的捕手納瓦艾斯開季後也因左小腿拉傷缺陣兩個月，在在都讓大都會的季後賽之路充滿挑戰。

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