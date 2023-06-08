MLB／大谷翔平2盜！日籍合計千盜達陣 一朗貢獻最大
天使隊以6：2擊敗小熊隊，楚奧特（Mike Trout）、瑞吉福（Luis Rengifo）都開轟，大谷翔平雖然0打點，但2次盜壘成功締造日籍選手合計千盜的歷史。
大谷翔平今天在5局下2出局保送上壘後蠢蠢欲動，先是施展快腿跑上二壘，接著再挑戰三壘，捕手阿瑪亞（Miguel Amaya）動都不動，讓大谷翔平進帳2次盜壘成功，只不過先發投手泰隆（Jameson Taillon）不受影響，還是三振掉楚奧特。
大谷翔平這兩盜沒幫天使得分，不過個人累積9次盜壘，也締造大聯盟日籍選手合計第1000盜的里程碑，從2000年6月24日吉井理人的第1盜開始，2001年鈴木一朗旅美後更迅速累積，終於在23年後的今天達成千盜，
Ocho For Shocho ⚡️✅— Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2023年6月8日
Shohei Ohtani steals his team leading 8th base of the season against the Cubs in Anaheim.
Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP⚔️ pic.twitter.com/eU3szDV0im
Nine For Sho ⚡️⚡️✅— Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2023年6月8日
Shohei Ohtani steals his second base of the game and the team leading 9th base of the season against the Cubs in Anaheim.😎
Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP⚔️ pic.twitter.com/6dXxomvGND
其中鈴木一朗一人就貢獻509盜超過一半，松井稼頭央102個排第二，第三是青木宣親的98個，大谷翔平74次盜壘排第四。
大谷翔平今天4打數1安打，雖然1局下就敲出二壘打但該局天使沒得分，後面一次飛球出局、一次保送，6局下二壘有人時遭到三振，8局下滿壘時則敲出滾地球出局，都成為該局最後出局數，賽後打擊率2成75。
不過天使火力很夠，4局下楚奧特陽春砲先馳得點，5局下落後1分瑞吉福陽春砲追平，6局下瑞吉福在2出局後敲出超前分，滿壘時莫尼亞克（Mickey Moniak）二壘打清空壘包，單局4分奠定勝利。
小熊的日籍打者鈴木誠也今天則是4打數掛0，1次三振，另外3次都是滾地球出局，打擊率下降到2成60，在日籍球員千盜上也貢獻了10次。
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