MLB／皇家萊爾斯開季10連敗 生涯原本90敗直接破百
皇家隊作客邁阿密，3連戰遭馬林魚隊橫掃，本季對戰結束，明年才有機會報仇，32歲右投萊爾斯（Jordan Lyles）更是慘到不行，開季至今10連敗，穩居大聯盟敗投王。
萊爾斯今天先發7局失5分，皇家以1：6落敗，戰績掉到18勝44敗，仍在美聯中區墊底，萊爾斯本季13場先發一勝難求，防禦率升至6.84。
這位生涯13年老將遊走江湖，皇家已是第8支效力的球隊，過去12季累積66勝90敗，從金鶯隊改披皇家球衣後，生涯第67勝一直無法出現，倒是敗場數不斷增加，開季投不到兩個半月從90敗直接變成三位數。
本季13場先發的場次，皇家全部輸球，自己何時有機會奪勝，實在很難預料，萊爾斯說：「盡可能保持積極的態度，球季賽很長，我們還有4個月的時間可改進，取得一些成果。」
光芒隊王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）出賽13場，戰績9勝1敗，暫居大聯盟最多勝投手，萊爾斯則是唯一達到2位數敗場，費城人隊佛特（Bailey Falter）開季7連敗是大聯盟第二慘。
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