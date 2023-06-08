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MLB／「洛杉磯院長」傷缺21場後回歸 天使瑞登坦言很沮喪

聯合新聞網／ 綜合報導
天使瑞登近期重返球場，首戰替補出賽兩個打數沒有安打。 法新社
天使瑞登近期重返球場，首戰替補出賽兩個打數沒有安打。 法新社

天使隊簽大約後頻繁遭遇傷病困擾的瑞登(Anthony Rendon)開季難得維持健康，沒想到上個月又因左側腹股溝傷勢缺席21場比賽，直到近日才回到球場。在復出後他也吐露心聲，表示對自己無法替球隊貢獻感到沮喪。

瑞登在2019年替國民拿下隊史首冠後，以國聯MVP第三名的亮眼成績進入自由市場，並與天使隊簽下7年2.45億美元的大合約，可謂是名利雙收。本季瑞登年薪高達3800萬美元，不僅比兩大明星楚奧特(Mike Trout)與大谷翔平高，放眼全聯盟野手也僅次於「法官」賈吉(Aaron Judge)。

但在簽大約後瑞登便狀況頻頻，前兩年因為傷勢，出賽皆沒超過60場。今年開季又一度因與球迷爭執而遭禁賽，在五月打出超過1的OPS後，傷勢再度找上門來，瑞登進入傷兵名單近一個月的時間。偏低的出賽率、不如預期的成績，也讓瑞登被冠上「洛杉磯院長」、「薪水小偷」的罵名。

「這令人沮喪」，瑞登在復出受訪時說，「我打棒球就是為了競爭、為了贏球，當我站上球場、披上天使球衣，就希望自己能表現完美」。瑞登也表示，自己身為球隊的老將，必須在休息室扮演領導者，「球隊很久沒進季後賽了，而我也承擔了這個責任，我想贏，球隊的大家都想贏」。

事實上，過去三年當瑞登能上場時，天使隊戰績為97勝90敗，反之則是110勝148敗，勝率僅.426，顯然有瑞登的天使是支更好的球隊。天使隊總管梅納西(Perry Minasian)也期待瑞登復出後對球隊的效應，「我不認為瑞登有無上場的戰績差異是巧合，他是一支獲勝團隊的重要一環」。

洛杉磯 天使

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