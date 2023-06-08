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MLB／阿拉斯打擊率衝到4成03 美聯最猛比切特大幅落後

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
馬林魚隊26歲超強「打擊機器」阿拉斯，今天對皇家隊4打數2安打，打擊率愈來愈高。 美聯社
馬林魚隊26歲超強「打擊機器」阿拉斯，今天對皇家隊4打數2安打，打擊率愈來愈高。 美聯社

馬林魚隊26歲超強「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez），今天對皇家隊4打數2安打，打擊率愈來愈高，又從4成01升至4成03，馬林魚終場6：1獲勝，不但完成三連戰橫掃，而且最近主場6連勝，在國聯東區排名穩居第2、緊咬勇士隊。

馬林魚連續橫掃運動家、皇家，阿拉斯3日對運動家首戰4次打數掛零，接下來5場比賽都開張，合計21打數14支安打，打擊率從3成74衝到4成03，仍是大聯盟唯一突破4成的打者。

阿拉斯去年效力雙城隊，以打擊率3成16奪下生涯首座美聯打擊王，粉碎洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的三冠王美夢，今年轉戰國聯繼續屠殺投手，4月12日成為隊史完全打擊第1人，現在更有機會成為1900年起，史上首位連續兩季在不同聯盟拿到打擊王的球員。

藍鳥隊比切特（Bo Bichette）目前打擊率3成31暫居美聯榜首，也是大聯盟第2，還落後阿拉斯一大截。

馬林魚目前戰績35勝28敗，大聯盟官網指出，從1941年球季至今，開季前63戰打擊率最高的球員是1993年洛磯隊賈拉拉加（Andres Galarraga）4成35，2008年勇士隊瓊斯（Chipper Jones）4成20居次，阿拉斯4成03排名第7。

紅襪隊傳奇球星威廉斯（Ted Williams）1941年打擊率4成06，是大聯盟最近4成打者，接下來最接近4成紀錄是1994年教士隊昆恩（Tony Gwynn）3成94。

馬林魚 大聯盟 勇士

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